El PP acusa al equipo de Gobierno de anteponer los intereses de partido a la ciudad en el Debate del Estado de Albacete

ALBACETE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha acusado al PSOE y a Ciudadanos, grupos que conforman el actual equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Albacete, de anteponer los intereses de sus partidos a los de la ciudadanía.

Ha sido durante la segunda sesión del pleno del Debate sobre el Estado del Municipio, que ha tenido lugar este martes en el Consistorio albaceteño, donde el portavoz municipal del PP, Manolo Serrano, ha llamado al primer edil, Emilio Sáez, "el alcalde de las oficinas".

"Cualquier problema lo soluciona poniendo una oficina, ¿Qué sube el gas y la luz?, usted crea una oficina para asesorar, ¿que le demandan obras de accesibilidad? Otra oficina, es el alcalde de las oficinas", ha criticado.

Asimismo, Serrano ha reprochado al ejecutivo municipal algunos de los aspectos más polémicos de la legislatura, como la compra del Banco de España, el motín y el confinamiento de los temporeros en el verano de 2020 o la reforma del despacho de alcaldía, por un importe de 36.000 euros.

Del mismo lado, el 'popular' ha calificado a Sáez de "bien queda", tras su anuncio de poner fin al ruido en 'La Zona'. "Es capaz de decirle a los vecinos de Calderero y Concepción que se va a diversificar la fiesta por toda la ciudad y, al mismo tiempo, venderle a los hosteleros que habrá barra libre, no se puede soplar y sorber al mismo tiempo".

En este sentido, ha lamentado algunos de los proyectos que continúan sin hacerse, como la A-32, el tercer carril de la A-31 o la eliminación de la parada en Atocha del AVE Albacete-Madrid.

VOX PIDE AL PSOE QUE SE PREPARE PARA HACER "BUENA OPOSICIÓN"

También Vox ha mostrado su descontento con estos tres años de mandato, incidiendo en el proyecto de ampliación de la peatonalización hasta el eje del parque Abelardo Sánchez, "donde, por suerte, rectificaron", así como en los numerosos desacuerdos con el Sindicato de Policías Locales.

Su portavoz municipal, Rosario Velasco, ha concluido su intervención pidiendo al alcalde que "no lapide el futuro de la ciudad con más inversiones innecesarias" y que "se prepare" para "jugar un papel importante en la oposición en la siguiente legislatura".

UNIDAS PODEMOS PIDE RECONOCIMIENTO

Desde Unidas Podemos, Nieves Navarro ha reconocido al gobierno de coalición haber dado "el paso definitivo" para la peatonalización de la almendra central. "Es cierto que venía del mandato anterior, pero es en este cuando se ha ejecutado, algo que el PP no fue capaz de hacer, esta obra será el gran legado de este mandato".

No obstante, la formación morada ha mostrado su preocupación respecto a estas obras. "No queremos que ahora la calle Ancha se convierta en una prolongación de 'La Zona'".

Igualmente, han pedido que estas reformas "salgan del centro" y se lleven también a barrios y pedanías.

De otro lado, Navarro ha pedido que se reconozca a su partido las aportaciones hechas durante estos años. "Está muy bien toda la dinamización del Recinto Ferial y el arreglo de los Ejidos, pero creemos que es de justicia que se reconozca de dónde vienen las ideas y quienes perseveran en ellas".

También ha celebrado la rehabilitación de las instalaciones deportivas, aunque, lamenta, llegan con retraso.

"Ahora se va a comenzar con las reformas en Vereda, Juan de Toledo, Feria y el Carlos Belmonte, si esto se hubiera hecho al llegar al Gobierno, ya estaríamos disfrutando de ellas".

CIUDADANOS DEFIENDE SU PAPEL EN EL GOBIERNO

Por otra parte, Ciudadanos ha hecho un balance positivo de lo que va de mandato, en el que han ocupado la alcaldía durante dos años, reivindicado haber conseguido "llevar al PSOE hacia posiciones centradas y reformistas".

Su portavoz municipal, Julián Ramón, ha destacado algunos de sus logros, como la bajada del IBI, la supresión del impuesto de plusvalía o "haber despolitizado las mesas de contratación".

"Los liberales somos fundamentales para el cambio. Estamos demostrando con hechos que se pueden bajar los impuestos y mejorar los servicios públicos", ha asegurado.

PSOE LAMENTA QUE EL PP "SOLO HAGA CRÍTICAS Y NO APORTE IDEAS"

Por último, desde el partido socialista, María José López, ha agradecido a todos los grupos su intervención y aportaciones, en especial a Unidas Podemos, y ha lamentado la actitud "difamatoria" del PP. "Quien recurre a la descalificación es porque carece de argumentos, no ha aportado ideas innovadoras, no le importa ni quiere a Albacete".

López ha continuado rebatiendo los argumentos de Serrano, asegurando que el Ayuntamiento "dispone de remanente de tesorería y tiene capacidad suficiente para afrontar la deuda".

También ha criticado que hayan recurrido a la gestión de la pandemia para valorar la legislatura. "Hay que caer bajo, me parece desafortunado, teníamos una situación inédita, no había manual de instrucciones y ustedes no formularon ni una sola propuesta".

Para concluir, ha tomado la palabra el primer edil, que, al igual que su compañera de partido, ha reprochado al PP las críticas. "Claro que hemos cometido errores, como en el Antorchas, pero si es la edición uno, así es como se aprende, pero ustedes solo han venido a echar toda la culpa al equipo de Gobierno".