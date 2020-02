PP afea a Junta que "mienta" y afirme que el colegio de Casas de los Pinos lo cerró Cospedal cuando lo hizo Bono

Publicado 14/02/2020 16:54:31 CET

TOLEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP de Cuenca ha afeado a la Junta de Comunidades que "mienta" en sus comunicados al afirmar que el colegio de la localidad de Casas de los Pinos lo cerró María Dolores de Cospedal cuando lo hizo José Bono.

"Lorena, David y Elisa. Estos fueron los tres últimos niños de Casas de los Pinos que recibieron clase en el colegio del municipio. Pero se cumplen 17 años desde que la escuela cerró, allá por el año 2003, cuando presidía la Junta de Comunidades el socialista José Bono", ha señalado el PP en un comunicado.

"Es lamentable que un Gobierno regional tenga que llegar hasta el extremo de mentir en un comunicado oficial para tapar su inoperancia y su falta de voluntad absoluta en abrir el colegio de Casas de los Pinos", señala el Partido Popular, que añade que "ha traspasado un límite muy importante, que es el de engañar, a sabiendas, a los medios de comunicación y, por tanto, a los ciudadanos".

Desde el PP no están dispuestos a que esta situación siga repitiéndose. "Vamos a notificar a la Asociación de la Prensa de Cuenca esta lamentable falta de ética y de respeto a la Constitución Española, ya que, desgraciadamente, lo de intentar engañar en este tipo de informaciones oficiales lo vivimos hace pocas semanas de nuevo".

El PP se refiere al caso de la caída del techo de la UCI del hospital Virgen de la Luz de Cuenca, cuando el Sescam informaba de que había sido en un pasillo y que nadie había corrido riesgos "cuando unas fotos difundidas desde el Partido Popular demostraban cómo este desprendimiento se había producido en unas dependencias donde había pacientes y como uno de los cascotes se situaba peligrosamente cerca de un enfermo".

Volviendo al colegio de Casas de los Pinos, su alcalde en 2003 era Antonio Ruiz, apunta el PP, que añade que el exregidor recuerda cómo contactaba en aquel entonces con el delegado de Educación, Ángel Valiente. "Me dispensó un trato estupendo. Se portó muy bien y nos puso todo tipo de facilidades en el tema de la ruta escolar y para reubicar a los tres niños que había entonces".

No tiene Antonio Ruiz el mismo recuerdo de la delegada actual de la Junta, María Ángeles Martínez, a quien comenzó a pedirle que abriera el colegio en enero de 2019, "la situación ahora es distinta. Tenemos niños y los padres quieren que reciban clase en el pueblo", explica.

Antonio Ruiz opina que en esta cerrazón de la Junta a no abrir el colegio también tiene algo que ver el concejal socialista de la localidad, Carmelo Martínez, quien "no está teniendo en cuenta en este asunto el interés general del pueblo y solo mira las siglas de su partido, el socialista y que no se enfaden con él".

De hecho, Ruiz, un par de días antes de las elecciones del pasado 26 de mayo, publicaba en su cuenta de Facebook un texto dirigido a Martínez en el que le afeaba su conducta y que quisiera que la rehabilitación del edificio la pagara el pueblo y no la Junta.

Para concluir, el Partido Popular de Cuenca ha querido felicitar tanto a Antonio Ruiz como al actual alcalde del municipio, Oliverio Ruiz, por convertirse en firmes defensores de su pueblo y de los intereses de los padres y madres de la localidad.