PP afirma que sus enmiendas están centradas en buscar soluciones a unos presupuestos de C-LM que ve "insuficientes"

TOLEDO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP por Guadalajara, Nacho Redondo, ha defendido este jueves que la enmiendas de los 'populares' a las cuentas de Castilla-La Mancha están "encaminadas a buscar soluciones" para mejorar unos presupuestos autonómicos que consideran "insuficientes".

Redondo ha insistido en que "proponen medidas concretas como la construcción de infraestructuras, programas de empleo y apoyo a la cultura y el turismo, destacando la necesidad de atender las demandas de la sociedad" y ha criticado "la desconexión del Gobierno socialista de García -age con la realidad del territorio".

Para el diputado regional "estas enmiendas son una oportunidad para generar empleo y desarrollo en la región, son soluciones, y no son del Partido Popular vienen de los ayuntamientos, de las asociaciones, de los vecinos, de los artesanos, de los jóvenes, de los autónomos, de las mujeres o de los deportistas de toda la región".

Redondo ha señalado que mientras el Gobierno autonómico preparaba unos presupuestos para sí mismos, "nosotros estábamos trabajando de la mano de toda la sociedad de castellanomanchega para poder ofrecer estas iniciativas que son las que pretendemos que mejoren los presupuestos".

Unas cuentas, que desde nuestro punto de vista, son totalmente insuficientes y en muchos casos están desconectados de la realidad del territorio, de las personas y de las empresas de Castilla la Mancha", ha sostenido.

En este marco, Redondo ha aclarado que cada una de las enmiendas presentadas por PP de Castilla-La Mancha tiene una justificación económica y además tiene una justificación territorial. "No nos sirve la excusa de todos los años de que minoramos partidas importantes", ha añadido.

"Las enmiendas no ejecutan el gasto. Las enmiendas proponen un gasto y quien debe ajustar las partidas determinadas para que esto se produzca es el Gobierno, no el Partido Popular que está en la oposición. Por lo tanto, cada minoración está hecha conforme al Reglamento, por eso están admitidas", ha subrayado.