PP Albacete expulsa al ex alcalde de Villaverde de Guadalimar por un presunto caso de malversación de caudales públicos

Ayuntamiento de Villaverde de Guadalimar. - PP

ALBACETE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Albacete ha procedido a la expulsión de quien ha sido alcalde de Villaverde de Guadalimar, Ángel Fiteni, hasta octubre de 2025, por presunta malversación de fondos públicos.

Además, el partido le ha instado "a dar cuenta del dinero recaudado por la venta de entradas en la piscina municipal durante los últimos años, y a dar explicaciones del paradero de unos 15.000 euros".

Así lo ha manifestado el secretario provincial del PP de Albacete, Bernardo Ortega, quien, en un comunicado, ha explicado que este tipo de comportamientos "no tienen justificación alguna y, por lo tanto, ante la falta de transparencia de su gestión municipal, y al margen del proceso judicial que pudiera abrirse contra Fiteni, éste ya no forma parte del Partido Popular".

Ortega ha reiterado que el PP es el primer interesado en que se aclare este asunto y ha lamentado que Ángel Fiteni "haya defraudado la confianza depositada en él por el Partido Popular y los vecinos que le respaldaron con su voto en las últimas elecciones municipales".

De la misma forma, el PP ha instado al resto de grupos políticos a actuar "de manera firme y decidida" cuando se producen casos de gestión irregular en los municipios de la provincia.