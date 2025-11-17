El PP arremete contra el Gobierno C-LM por validar la propuesta fiscal de Sánchez

El presidente del PP en C-LM con el Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), junto al vicesecretario de Economía y Empleo del PP, Alberto Nadal. - PP

TOLEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado al Ejecutivo autonómico su "falta total de credibilidad" tras votar esta tarde a favor de la propuesta fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, después de haber dicho públicamente por la mañana que la rechazaba.

"¿De qué sirve a los ciudadanos decir una cosa y votar la contraria pocas horas después?", ha cuestionado, durante un encuentro con el Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), junto al vicesecretario de Economía y Empleo del PP, Alberto Nadal.

"Mientras el PP lleva meses defendiendo en las Cortes regionales que la financiación autonómica se negocie en una sola mesa, sin privilegios para ninguna comunidad, especialmente para Cataluña, el PSOE de Page vota sistemáticamente en contra y respalda las decisiones del Gobierno de Sánchez".

El presidente regional del PP ha exigido a Page "que deje de engañar y mentir a los ciudadanos y actúe con coherencia y responsabilidad", al tiempo que ha recordado que estas contradicciones "perjudican gravemente a los intereses de Castilla-La Mancha".

Por último, Núñez ha destacado que el modelo del Partido Popular se basa en "escuchar, consensuar y cumplir", tanto desde la oposición como desde el futuro Gobierno regional.

"Esta es la política útil que queremos para Castilla-La Mancha, escuchar a quienes crean empleo, proponer soluciones reales y aplicar las medidas necesarias para que la región avance", ha concluido.