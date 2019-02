PP arremete contra Page por no aprobar la Ley de Garantías que "prometió"

Publicado 25/02/2019 11:57:25 CET

TOLEDO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP ha cargado contra el presidente regional, Emiliano García-Page, por no aprobar la Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, y le ha acusado de "engañar" a toda la región, después de que el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, haya dado por hecho que esta ley, junto con la de Participación, se quedará en el cajón a la espera de la conformación del nuevo Parlamento.

"La Ley de Garantías, buque insignia de Page y Podemos, se ha quedado en nada", ha criticado el portavoz adjunto del Grupo Popular, Lorenzo Robisco, en rueda de prensa en las Cortes, quien ha lamentado que el Gobierno de Page, "una vez más", esté "jugando" con los "más débiles".

Robisco se ha preguntado "cuántas veces" los castellano-manchegos han escuchado a PSOE y Podemos decir que la Ley de Garantías "era una realidad y que la iban a sacar adelante", a la vez que ha advertido de que Page está hoy en el "sillón" porque prometió que aprobaría esta ley.

Robisco también se ha referido a la sucesión de García-Page al frente del PSOE y que, según ha avanzado Fernández Vaquero en una entrevista a Europa Press, podría arrancar a mitad de la próxima legislatura.

El diputado del PP, que ha vaticinado que a Page "le queda poco" en Fuensalida, ha puesto de relieve que haya sido Fernández Vaquero, "una de las voces más autorizadas dentro del PSOE", quien haya hablado de la sucesión de Page.

"A Page le importa muy poco Castilla-La Mancha", ha apuntado Robisco, quien ha recalcado que el presidente socialista lleva ya mucho tiempo mirando hacia Madrid "para colocar a los suyos".

Frente "a la dejadez y la desidida" de Page, "que es el pasado", está el presidente del PP, Paco Núñez, ha dicho Robisco, quien va a ser --ha confiado-- el próximo presidente de Castilla-La Mancha porque Castilla-La Mancha "tiene que crecer y necesita oportunidades laborales".

TRABAJO PUBLICITARIO

Robisco también ha sido preguntado por la información que ha publicado 'La Tribuna de Albacete' y que indica que el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Toledo ha apreciado indicios de prevaricación en una adjudicación de un trabajo publicitario, valorado en 50.615 euros, otorgada por el anterior Gobierno regional presidido por la 'popular' María Dolores de Cospedal.

Ante esto, el diputado del PP no ha querido entrar en el fondo de la cuestión y ha respondido que se trata de una resolución administrativa y que "no hay nada más". "No ha hay caso", ha sentenciado Robisco.