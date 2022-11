El PP celebra que la encuesta de Sigma Dos "acerque al PP al Gobierno de C-LM"

TOLEDO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha asegurado que, en base a la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo', un 63,2 por ciento de los castellanomanchegos no aprueba la gestión socialista de Emiliano García-Page en la Comunidad Autónoma, datos que a su entender "acercan al Partido Popular de Castilla-La Mancha al Gobierno de la región".

Serrano, que ha realizado estas manifestaciones tras el Comité de Dirección del Partido Popular de Castilla-La Mancha, ha celebrado que estos datos al igual que los de otra encuesta de GAD-3 para 'Abc' que señala que Alberto Núñez Feijóo sería presidente de España.

Esta última, según ha informado Serrano, otorgaría la victoria al Partido Popular en Castilla-La Mancha en las elecciones generales.

Según ha informado en nota de prensa el partido, el vicesecretario de Comunicación ha añadido que Sigma Dos "no es una encuestadora especialmente generosa con el PP", ya que en Andalucía otorgó a Juanma Moreno una horquilla de 46-50 diputados, cuando alcanzó finalmente 58 diputados, y en Madrid otorgó a Isabel Díaz Ayuso 59 escaños, cuando alcanzó los 65. "Por tanto, los datos previsiblemente serán mejores para el PP regional".

"Estamos viendo, desde hace tiempo, como todos los estudios demoscópicos revelan que Paco Núñez va a ser el próximo presidente de Castilla-La Mancha", ha incidido, al tiempo que ha destacado que las encuestas son "una radiografía del momento en el que se realizan".

Unos datos que, según ha dicho Serrano, revelan "semana tras semana que el PSOE de Page lo único que está consiguiendo es intentar salvar los muebles y corroborando una gestión política desastrosa en Castilla-La Mancha, mientras aplaude y es colaborador de todos los desmanes de Pedro Sánchez".

A su juicio, el dato revelador de esta encuesta es que un 63,2 por ciento de los encuestados considera que García-Page "no está gobernando bien", especialmente a nivel económico y sanitario, algo que ya viene advirtiendo el Partido Popular. "Page hace oídos sordos a las necesidades de los castellanomanchegos y eso se traduce en esta valoración", ha indicado.

De otro lado, Serrano ha recordado que los nueve diputados del PSOE de Castilla-La Mancha perpetraron con su voto la derogación del delito de sedición "a medida de los independentistas y a cambio de unos PGE nefastos para la región".

El vicesecretario de Comunicación del PP-CLM ha añadido que esta deriva se refleja en las tendencias demoscópicas, ya que el discurso de García-Page "no se corresponde en forma de votos, al seguir traicionando los intereses de Castilla-La Mancha".

"Los castellanomanchegos se oponen a ese despiece nacional que realiza Sánchez a cambio de seguir en el poder", ha destacado, al tiempo que ha criticado que el presidente regional no haya reclamado la convocatoria del Comité Federal del PSOE para expresar su oposición a la medida y no haya ordenado a sus diputados nacionales votar 'no' a esta "tropelía jurídica y legislativa".