El PP y CESM coinciden en plantear una ampliación de plantillas sanitarias de C-LM y en que tengan una mayor estabilidad

TOLEDO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM) y el PP de la región han coincidido este lunes en su defensa de una adecuación y ampliación de las plantillas de profesionales sanitarios en toda la Comunidad Autónoma, así como en la recuperación de la carrera profesional sanitaria.

Así lo han puesto de manifiesto en declaraciones a los medios tanto el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, como el presidente de CESM en la región, Jorge Curiel, tras la reunión que ambos han mantenido este lunes en el Parlamento autonómico.

En primer lugar, Núñez ha abogado por "aumentar la dotación de profesionales y adecuar esos profesionales a las necesidades que tenemos", haciendo hincapié también en la importancia de "dar estabilidad a las plantillas".

"Es vital que haya más profesionales y es vital que esos profesionales, desde el momento de la incorporación a nuestro sistema, tengan la estabilidad necesaria para tener la seguridad de que van a poder desarrollar una carrera profesional plena en el ámbito sanitario dentro del Sescam y, por ello, retener talento y retener profesionales", ha sostenido.

También ha mostrado su apoyo a la propuesta de estatuto de la profesión médica y facultativa, considerando que "si hay un nuevo estatuto, si hay carrera profesional, si hemos mejorado las plantillas y si, además, las hemos dotado de estabilidad, será relativamente sencillo conseguir dos objetivos básicos: la modernización de la Atención Primaria y la reducción de las listas de espera, que son dos de los grandes problemas que hoy tiene, junto con el transporte sanitario, la sanidad pública de Castilla-La Mancha".

En todo caso, ha opinado que "la mejor forma" de combatir esos problemas es "un plan de choque contra las listas de espera", reiterando su compromiso en poner en marcha dicha actuación si alcanza la Presidencia del Gobierno regional.

"Todo esto permitirá tener un sistema de salud pública en Castilla-La Mancha mucho más eficaz, mucho más eficiente, mucho más preparado, mucho más capacitado y que dé una respuesta mucho más interesante para el conjunto de los pacientes", ha remachado.

CARRERA PROFESIONAL SANITARIA

Por otra parte, ha vuelto a insistir en que en el Debate sobre el Estado de la Región volverá a exigir la "recuperación inmediata" de la carrera profesional sanitaria, apuntando que es "urgente" que "el presupuesto de 2026 deje de prohibir expresamente, como lo llevan haciendo todos y cada uno de los presupuestos los últimos diez años del Gobierno de Page, la carrera profesional".

En este sentido, y respecto al registro por parte de Vox en las Cortes de una iniciativa legislativa para recuperar la carrera profesional, Núñez ha aseverado que el PP la apoyará porque "esto no va de quién lo presenta, sino de cómo se mejora la calidad del trabajo del profesional y la atención sanitaria del paciente".

"Yo soy una persona muy congruente con lo que digo. Tiendo a votar aquello que prometo, que anuncio públicamente, y tiendo a votarlo siempre independientemente de quién haya podido presentarlo", ha señalado.

UN SISTEMA SANITARIO "CAÓTICO"

De su lado, Jorge Curiel, presidente de CESM en Castilla-La Mancha, ha denunciado que el sistema sanitario "no solo en Castilla-La Mancha sino en el Sistema Nacional de Salud" es "caótico" con unas listas de espera "inaceptables" y con "pacientes con patologías muy graves sin ser atendidas", así como por el hecho de que "cada día" los profesionales están sufriendo más agresiones.

Sobre este último punto, ha mantenido que "esto no puede seguir así" porque "los pacientes que antes llegaban con respeto, en una actitud positiva para contarnos lo que les pasaba y ver qué medidas adoptamos con ellos, ahora llegan muchas veces en una actitud desesperada, de frustración, de cabreo porque llevan muchos meses, muchos días esperando para ser atendidos".

"Todo esto tiene una única solución que es la ampliación de plantillas. Necesitamos más recursos, necesitamos más profesionales, más médicos con mejores tiempos para poder atender. No nos pueden pedir, como nos están pidiendo, que atendamos una urgencia en cinco minutos, que vayamos a ver a un paciente a su casa que se ha puesto muy malito en 20 minutos cuando igual simplemente 20 minutos es lo que nos cuesta llegar allí, y que cada día nos pongan agendas con más pacientes", ha lamentado.

En este sentido, ha afirmado que "ahora mismo ya se está obligando en Castilla-La Mancha a asumir agendas de 50, 60 o 70 pacientes", algo que ha calificado de "absolutamente demencial" porque "todas las recomendaciones internacionales dicen que un médico de familia no debe tener una agenda con más de 30 pacientes para poder ver a cada paciente y dedicarle el tiempo adecuado".

"A nosotros lo que se nos pide es casi que veamos a los pacientes como si fueran ganado y no son ganado, no vamos a hacer ese trabajo en esas condiciones y estamos yendo a rogar a los distintos grupos parlamentarios que, de verdad, atiendan esto, que es urgente, que la sanidad pública se está yendo al garete", ha advertido.