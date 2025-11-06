PP CLM, tras petición de Congreso Extraordinario en PP de Cuenca por parte de 66 alcaldes: "Cumplimos con los Estatutos"

Archivo - La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP - Archivo

CUENCA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha aseverado que el partido en la provincia de Cuenca está "cumpliendo con sus estatutos" con el nuevo funcionamiento de su estructura en el que una gestora liderada por José Martín-Buro llevará las riendas hasta el próximo congreso tras la dimisión de Benjamín Prieto a principio de semana.

Una afirmación que realiza tras ser preguntada por la petición expresa de 66 alcaldes de la provincia de Cuenca que han reclamado un Congreso Extraordinario para solventar esta situación.

"Se abre una nueva etapa, se trabaja intensamente con toda la provincia y con los afiliados y alcaldes. Con todo el PP"; ha aseverado.

Una respuesta a los periodistas que la 'número dos' del PP regional ha querido asumir en primera persona, pese a que la pregunta iba dirigida al propio Martín-Buro, también presente en la rueda de prensa.