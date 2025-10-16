PP cree que se ha constatado "el fin de ciclo de Page" y ve su discurso como el de la "despedida"

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha afirmado que este jueves, en el Debate sobre el Estado de la Región, se ha constatado "el fin de ciclo" del presidente regional, Emiliano García-Page. "Ha sido el discurso de su despedida, con mucho pasado y viejos planes".

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde Agudo ha calificado el discurso del presidente castellanomanchego como "una enorme decepción", al tiempo que ha asegurado que "ha quedado claro que está cansado de Castilla-La Mancha".

"El discurso de esta mañana ha sido todavía peor de lo que el Partido Popular esperaba, un discurso lamentable. Podría hacer una valoración de las veces que Page ha mentido a los castellanomanchegos a la cara", ha subrayado.

Igualmente, la portavoz parlamentaria 'popular' ha lamentado que el presidente regional haya repetido los mismos "anuncios vacíos y promesas incumplidas" de siempre. "Son los mismos titulares año tras año en cada Debate del Estado de la Región".

"Hoy hemos podido constatar que Page está aburrido y cansado de Castilla-La Mancha. Estamos ante el fin del ciclo de Page y del socialismo en nuestra región", ha sentenciado.

La dirigente popular ha acusado a García-Page de "manipular los datos y ofrecer una imagen de Castilla-La Mancha que no existe", asegurando que "ha intentado vender un relato ficticio, alejado de la realidad que viven cada día los castellanomanchegos". "No ha habido ni ilusión, ni autocrítica en sus palabras. Hoy hemos visto a un presidente sin energía, sin ideas y sin compromiso con nuestra tierra", ha señalado.

Asimismo, Agudo ha censurado el tono empleado por el presidente regional, afirmando que ha demostrado "altanería y desinterés" por los problemas reales de los ciudadanos, "con bromas y chascarrillos impropios de quien debería estar centrado en solucionar los retos de la región".

"No sé si Page se reía por los nervios que tiene de que ya se ha acabado su etapa en Castilla-La Mancha o por ese altanerismo que demuestra cada día al no estar preocupado por la región y tener la cabeza en otros lugares".

Finalmente, Carolina Agudo ha mantenido que este discurso es "el discurso de la despedida de Page" con mucho pasado y "viejos planes", pero sobre todo un presidente que está "sobrepasado", ha zanjado.