El PP cree que los datos confirman que el mercado laboral de C-LM muestra una "preocupante debilidad"

La Portavoz Del Partido Popular De Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández. - PP

TOLEDO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que el aumento del paro en Castilla-La Mancha en 1.070 personas en el mes de febrero "confirma que el mercado laboral regional sigue mostrando una preocupante debilidad".

La portavoz de los 'populares' en la región, Alejandra Hernández, ha señalado este martes a preguntas de los medios que los datos castellanomanchegos "son aún peores" que los nacionales, con un incremento "superior" del desempleo.

Un aspecto que, ha considerado, "evidencia una menor capacidad para generar empleo estable y, sobre todo, para recibir esos cambios estacionales que sufren en algunos momentos algunos de los sectores que generan empleo en nuestra región".

"Aunque el Gobierno regional destaque la bajada interanual, la realidad es que miles de castellanomanchegos siguen dependiendo de trabajos temporales. La realidad hoy es que tenemos trabajos precarios, especialmente en el sector servicios", ha criticado.

Así, ha puesto de manifiesto que estos datos "reflejan, una vez más", la "falta de un modelo económico" en Castilla-La Mancha y la "ausencia" de "políticas eficaces que generen realmente empleo estable y de calidad".

"Y, sobre todo, lo que reflejan estos datos es que Castilla-La Mancha, como siempre, está perdiendo oportunidades reales en esta región, que no se están aplicando unas políticas de generación de empleo estable y de calidad para que nuestros ciudadanos puedan vivir mejor sino que se están aplicando las mismas políticas socialistas de siempre que no funcionan y que, lejos de ayudar a los ciudadanos, lo que hacen es empobrecerlos", ha apostillado.

LA CARRERA PROFESIONAL, A LAS CORTES

De otro lado, Alejandra Hernández ha explicado que el próximo pleno del jueves en el Parlamento autonómico "es una nueva oportunidad para el PSOE de Emiliano García-Page", ya que tendrá que "votar y decidir" si apoya la propuesta del presidente del PP autónomico, Paco Núñez, para recuperar la carrera profesional sanitaria y blindar el concierto social.

Hernández ha señalado que ningún sanitario ni ninguna entidad social entendería que el PSOE les dejara "tirados" cuando lo que se vota es convertir en ley "lo que llevan años exigiendo".

Aunque ha lamentado que todo apunta a que el PSOE de Page votará en contra de ambas medidas, "a pesar de que no son iniciativas solo del PP, sino que nacen del sentir de los sanitarios y del tercer sector de la región".

Por otro lado, el PP plantea una segunda iniciativa que busca el blindaje legal del modelo de concierto social con el tercer sector, garantizando estabilidad jurídica y financiera a las entidades que atienden a personas con discapacidad, dependencia o en situación de vulnerabilidad.

"Estamos hablando de dar seguridad a quienes sostienen el bienestar social de miles de familias en nuestra región. No se trata de subvenciones puntuales, sino de ofrecer garantías mediante una modificación legislativa. Por tanto, si el PSOE vota en contra, estará votando en contra de convertir en ley lo que sanitarios y entidades sociales llevan años reclamando", ha señalado.

La portavoz del PP autonómico ha criticado que el Gobierno regional se haya "comprometido reiteradamente" con ambas medidas sin materializarlas nunca. "Los titulares están muy bien, pero hay que votar, porque prometen mucho, pero a la hora de la verdad no cumplen ni una sola de las medidas".