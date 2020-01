PP cree que el Gobierno de Rojo ha montado un "circo mediático" con el Mercado de Abastos para "lincharles"

Publicado 28/01/2020 13:36:53 CET

GUADALAJARA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha apuntado, tras conocer la decisión del Consistorio que dirige Alberto Rojo de acudir a la Fiscalía para que investigue si hubo delitos de prevaricación con respecto al Mercado de Abastos, que se trata de "un circo mediático" liderado por un "alcalde de plasma, que no da la cara", con el fin de "lincharles".

Carnicero, rodeado de gran parte de los concejales de grupo y en una rueda de prensa convocada con urgencia, ha afirmado que las conclusiones de la Comisión de Investigación que se ha realizado sobre la gestión y ocupación del Mercado de Abastos coincidiendo con los días previos a las pasadas elecciones municipales estaban ya hechas antes de que se pusiera en marcha.

Para el exvicealcalde con el Gobierno de Antonio Román y hoy portavoz del grupo del PP, dicha comisión ha sido, sin duda, una "comisión política" en la que el único objetivo de su alcalde ha sido el de "desprestigiar" al anterior equipo de Gobierno de Antonio Román.

"La inquina, venganza y rencor han sido los síntomas claros latentes en todas y cada una de las celebraciones de esta comisión", ha subrayado Carnicero.

Pero, a su juicio, "por fin, después siete meses, Rojo se ha quitado la careta", ha manifestado tras atribuirle al regidor socialista el manejo de todos los hilos "del resto de marionetas" y de dirigir esta "cacería política" que ha emprendido.

Carnicero ha asegurado que su grupo está "muy tranquilo y orgulloso" de la gestión realizada durante años en el Ayuntamiento y ha dicho que si no ahora desde el equipo de Rojo con Cs no han decidido acudir a los juzgados es porque no han observado el mínimo indicio de delito. "No han ido porque saben que no hay nada y les interesaba más el circo mediático montado en estos meses que buscar la verdad", ha subrayado.

Además, según el portavoz 'popular', han "intentado por todos los medios" buscar un informe jurídico de algún técnico municipal que pusiese "negro sobre blanco", pero "no lo han conseguido", llegando a señalar que le consta que se "ha presionado" a algunos funcionarios para "tratar de forzar" el dictamen.

Ha asegurado que la Junta Electoral de Guadalajara ya dictaminó en su momento que no se había vulnerado la ley electoral y que tampoco ningún técnico municipal ha realizado ningún informe contrario, y ha apuntado, además, tener constancia de que ha habido "llamadas" a otros grupos políticos en el Ayuntamiento para que en el pleno del día 31 de enero modifiquen su voto ,ya que será a partir de ese día cuando se remita este asunto a la Fiscalía.

"Es una pantomima y ansia por manipular. Un circo mediático para lincharnos públicamente", ha afirmado Carnicero, tras insistir en que detrás de todo esto está el interés de Rojo por "judicializar la vida política municipal creando bulos y castillos en el aire", algo que nunca había pasado, ha precisado.

Pero, además, según Carnicero, de las dieciséis jornadas que se llevaron a cabo en el Mercado de Abastos, cinco se hicieron con ellos y otras once ya se llevaron a cabo con el actual Gobierno y se pregunta que pasa entonces con estas últimas.

Por último, el portavoz 'popular' ha criticado el que el presidente de la Comisión del Investigación del Mercado de Abastos, Israel Marco, no haya convocado de momento ni una vez la Comisión de Transparencia, cuando también la lidera él.