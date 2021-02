PP, Cs y Vox se alían para que no se investiguen las obras en la parque fluvial del Henares de Guadalajara

GUADALAJARA, (EUROPA PRESS)

La unión de PP, Vox y Cs, que han sumado 13 votos, ha impedido que prosperase la creación de la comisión de investigación solicitada por el Grupo Municipal 'A Guadalajara hay que quererla' sobre las obras de la ribera del Henares realizadas por el anterior equipo de Gobierno del 'popular' Antonio Román. Esta moción sí ha contado con el respaldo del PSOE y Unidas Podemos.

Este punto ha puesto de manifiesto la distinta posición de los dos partidos que conforman el equipo de Gobierno (formado por PSOE y Cs). Así, mientras desde el PSOE si ha apoyado la constitución de dicha comisión de investigación por entender su portavoz, Sara Simón, que aunque en dichas obras no hay ningún indicio de ilegalidad si lo hay de "inmoralidad"; desde la formación naranja han mostrado su rechazo por entender que "no existe ningún informe en contra" por parte de los técnicos.

El portavoz de Cs, Israel Marco, ha tendido la mano a Aike para que en vez de una comisión de investigación se crease una de transparencia, pero no ha atendido la petición, de ahí que la formación naranja se haya mostrado en contra.

No así el Grupo Municipal Socialista, cuya portavoz ha acusado al que fuera alcalde de Guadalajara, Antonio Román, de "mentir" con respecto a esta obra al afirmar en su momento que el Ayuntamiento tenía los "parabienes" del resto instituciones, algo que "no es cierto", ha dicho aludiendo a un expediente de la Junta de Comunidades en el que se apunta que es un "proyecto poco acertado" desde el punto de vista medioambiental; un documento que para el portavoz de Cs solo tiene valor político y no técnico porque estaba firmado por cargos políticos, apreció.

OBRA MEDIOAMBIENTALMENTE NO ACEPTABLE

En todo caso, para el Grupo Socialista hay muchas cosas que explicar sobre una intervención calificada como "agresiva" con el medio natural. El propio alcalde, Alberto Rojo, ha tomado la palabra y ha añadido que nadie discute que dicha obra se ajuste a derecho pero que desde el punto de vista ambiental no fue una decisión "aceptable en su momento", ha subrayado, a lo que añadía que desde la propia Junta se ha reconocido que la obra fue "desafortunada" sin negar que sea "vistosa", ha subrayado.

"Este alcalde no va a hacer lo mismo en la ribera del río que hizo el anterior porque no quiere dañar el cauce del río", ha añadido Rojo, que ha aprovechado también su intervención para mostrarse muy crítico con la formación Vox, a quien ha reprochado su referencia a algunos grupos ecologistas como "ecolojetas", lo que a su juicio denota falta de respeto.

De su lado, desde Vox, De Miguel ha manifestado su "más profunda oposición" a una comisión en la que a su juicio no iba a primar investigar ni esclarecer nada sino hacer "teatrillo mediático" para tirar el trabajo que hizo el anterior alcalde. "La construcción del parque fluvial ha sido la fórmula para volver a disfrutarlo", ha añadido.

En su turno, el portavoz de la formación 'popular', Jaime Carnicero, ha vuelto a pedir al alcalde, como ya lo hiciera al inicio de esta semana, que dé continuidad al proyecto del paseo fluvial hasta el barrio de Manantiales y ha calificado la petición de esta comisión como un "circo" en el que Jorge Riendas es "un telonero de segunda" del PSOE.

Y aunque ha sido rechazada por mayoría, para Carnicero la única motivación que se tenía con ella era la de "dañar" al anterior Gobierno municipal, asegurando que la obra del paseo fluvial ha tenido una "enorme" aceptación entre los vecinos de la ciudad.

Por último, Carnicero ha aprovechado para anunciar que su formación está estudiando poner en marcha medidas para dirigirse al Tribunal de Cuentas y que el Ayuntamiento de Marchamalo "pague" al de Guadalajara el millón de euros que adeuda.