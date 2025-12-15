El PP de Cuenca crea su primera Junta Local, que suma ya más de 80 integrantes

El PP de Cuenca crea su primera Junta Local. - PP

CUENCA, 15 Dic. (EUROPA PRESs) -

El Partido Popular de Cuenca ha constituido por primera vez en su historia una Junta Local, un órgano que nace como una estructura "de participación y coordinación destinada a canalizar las demandas vecinales y transformarlas en propuestas y proyectos necesarios para la ciudad". Dicha Junta Local está integrada ya por más de 80 miembros y está abierta a seguir creciendo.

"Esta Junta Local es la herramienta que nos permitirá estar donde hay que estar, en cada barrio y junto a cada vecino, escuchando, actuando y construyendo la Cuenca que merecemos", ha expresado Bea Jiménez, su presidenta.

Según informa el partido, Jiménez ha destacado que el objetivo central de esta nueva estructura es reforzar la cercanía y la escucha activa, convirtiéndose en el canal directo para recoger las demandas de los conquenses. "Queremos conocer de primera mano las necesidades reales y que esta Junta Local sea quien las canalice, pero también quien impulse propuestas útiles y proyectos urgentes que Cuenca necesita", ha señalado.

La presidenta ha subrayado que esta estructura permitirá además, convertir la información recogida en iniciativas concretas y realistas. "Nuestra prioridad es que cada aportación ciudadana se traduzca en proyectos que mejoren la vida en nuestra ciudad".

La Junta Local cuenta ya con más de 80 integrantes, un dato que Jiménez considera "motivo de enorme satisfacción" por el compromiso social que representa. No obstante, ha remarcado que se trata de un órgano abierto y en crecimiento.

"Lo más importante es que no se trata de una junta cerrada. Queremos que cualquier conquense que desee participar en el proyecto del Partido Popular tenga las puertas abiertas."

Con esta nueva estructura, el PP de Cuenca asegura "reforzazsr su presencia en la ciudad y su compromiso con una oposición constructiva, cercana y útil, consolidándose como alternativa real para todos los conquenses".