El PP de Cuenca pide un servicio de transporte "justo, accesible y adaptado" a la realidad rural para la provincia

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, y la diputada nacional por la provincia, Beatriz Jiménez.

El presidente del Partido Popular de Cuenca, José Martín-Buro, y la diputada nacional por la provincia, Beatriz Jiménez, han pedido un servicio de transporte justo, accesible y adaptado a la realidad rural para todos los habitantes de la provincia, ambos dirigentes han coincidido en que el modelo planteado por el Gobierno "no responde a la realidad de la España interior" y supone un riesgo evidente para la igualdad de oportunidades de los vecinos de la provincia.

Martín-Buro y Jiménez han comparecido este martes en rueda de prensa para explicar la posición del PP ante el anteproyecto del nuevo mapa concesional del transporte regular de viajeros por carretera, actualmente sometido a información pública, y para detallar las alegaciones presentadas por distintos municipios conquenses, ha informado el PP en nota de prensa.

Beatriz Jiménez ha recordado que el origen del problema se remonta a mayo de 2022, cuando el Ministerio de Transportes remitió el borrador del nuevo mapa concesional. Desde entonces, ha señalado, el Grupo Popular ha advertido en el Congreso del grave perjuicio que suponía para provincias como Cuenca, especialmente para los municipios rurales y despoblados que dependen del autobús como único medio de transporte público.

La diputada ha subrayado que la postura del PP ha sido "clara, firme y coherente desde el primer día", rechazando un modelo que eliminaba miles de paradas en toda España, denunciando la falta de diálogo y exigiendo financiación suficiente para garantizar la cohesión territorial.

Ha recordado que en abril de 2025 el PP logró que el Pleno del Congreso aprobara una iniciativa que rechazaba expresamente el nuevo mapa concesional, un mandato que el Gobierno decidió ignorar al mantener el mismo esquema. También ha explicado que las preguntas parlamentarias registradas por ella y por el diputado Daniel Pérez Osma detallaban municipios afectados y denunciaban la eliminación de paradas, sin que el Ejecutivo ofreciera garantías reales para Cuenca en su respuesta de julio de 2025.

Jiménez ha insistido en que el PP "no llega tarde" a este debate, sino que ha defendido a la provincia "desde el primer momento y en el lugar donde se toman las decisiones". Ha concluido con un mensaje contundente: "Defender el transporte público en Cuenca es defender la igualdad, la cohesión territorial y el derecho de nuestros pueblos a seguir conectados. No es una cuestión ideológica: es una cuestión de justicia entre ciudadanos".

ALEGACIONES DE LOS PUEBLOS AFECTADOS.

Por su parte, José Martín-Buro ha detallado las alegaciones presentadas por varios ayuntamientos de la provincia, que evidencian, según ha señalado, "la falta de rigor, de actualización y de sensibilidad territorial del anteproyecto". Ha explicado que municipios como Villar de Cañas, Horcajo de Santiago, Sisante o Minglanilla han puesto de manifiesto problemas que van desde la desaparición de conexiones directas y la dependencia de sistemas a demanda hasta la ausencia de paradas obligatorias en cabeceras comarcales o la utilización de datos desactualizados que no reflejan la demanda real.

Martín-Buro ha advertido de que la implantación generalizada de paradas a demanda introduce incertidumbre, dificulta el uso del servicio a personas mayores y abre la puerta a futuras supresiones, debilitando un sistema que ya era insuficiente antes de los recortes de 2020 y 2021.

El presidente provincial ha subrayado que todas las alegaciones se apoyan en un marco jurídico claro --la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, la Constitución, la normativa europea y la Ley regional frente a la despoblación-- que obliga a garantizar igualdad, accesibilidad y cohesión territorial. Ha lamentado que, pese a la coincidencia política entre administraciones socialistas en los últimos años, "no ha habido una estrategia conjunta ni una defensa decidida de las necesidades de Cuenca", lo que ha derivado en peores conexiones, menos servicios y un modelo que no responde a la realidad rural.

"Desde el PP de Cuenca no pedimos privilegios. Pedimos que no se condene a nuestros pueblos a depender del vehículo privado o, directamente, a no poder desplazarse", ha dicho Martín-Buro. Ambos dirigentes han reiterado que el Partido Popular seguirá defendiendo a la provincia "con iniciativas, con trabajo y con hechos", tanto en el Congreso como en cada municipio afectado.