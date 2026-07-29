El PP denuncia que Page ha dejado sin invertir 659 millones presupuestados para sanidad desde que es presidente de C-LM

El diputado del PP en las Cortes de C-LM Juan Antonio Moreno Moya. - PP

TOLEDO, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular de Castilla-La Mancha y diputado regional, Juan Antonio Moreno, ha denunciado el "grave deterioro" que sufre la sanidad pública regional tras once años de Gobierno regional presidido por Emiliano García-Page, una gestión que "ha estado basada en la propaganda, los anuncios y las promesas incumplidas, mientras pacientes y profesionales soportan un sistema cada vez más saturado".

Moreno ha asegurado que la Atención Primaria "está colapsada", las listas de espera "no dejan de aumentar", continúan produciéndose cierres de servicios y consultorios, especialmente en el medio rural, y los profesionales sanitarios "siguen siendo engañados con una Carrera Profesional que Page lleva prometiendo desde 2015 sin cumplir su palabra", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

El dirigente 'popular' ha afirmado que García-Page "ha tenido tiempo, recursos económicos, competencias y mayorías parlamentarias suficientes para transformar la sanidad castellanomanchega, pero ha preferido priorizar su imagen política antes que resolver los problemas reales de los ciudadanos".

En ese sentido, ha señalado que "el mayor ejemplo del fracaso de la gestión sanitaria de Page está en la ejecución presupuestaria". Según ha explicado, los datos oficiales de la Intervención General de la Junta reflejan que, desde 2015, el Gobierno regional ha dispuesto de 1.761 millones de euros para inversiones sanitarias, de los que ha dejado sin ejecutar 659 millones de euros, lo que supone el 37,4 por ciento de los recursos comprometidos.

"Es incomprensible que mientras miles de personas esperan durante meses e incluso años para ser atendidas, el Gobierno regional haya sido incapaz de invertir más de seiscientos cincuenta millones de euros que estaban destinados precisamente a mejorar la sanidad pública", ha lamentado.

Moreno se ha preguntado cuántos centros de salud podrían haberse modernizado, cuántos equipos diagnósticos podrían haberse incorporado o cuántos profesionales podrían haberse contratado con esa cantidad de dinero, al tiempo que ha señalado que esa falta de inversión "es una prueba irrefutable de la pésima gestión sanitaria del Ejecutivo de García-Page".

Además, ha recordado que Castilla-La Mancha continúa sin una Ley de Garantía de Tiempos Máximos para la atención sanitaria, después de que el propio Gobierno regional dejara decaer esta normativa.

CASI 99.000 PACIENTES ESPERAN ATENCIÓN SANITARIA

El coordinador general del PP a nivel autonómico ha advertido de que actualmente existen 98.601 pacientes pendientes de ser atendidos en la sanidad pública regional, de los que 39.168 esperan una intervención quirúrgica, 55.104 una consulta con el especialista y 4.329 una prueba diagnóstica.

Igualmente, ha destacado que las listas de espera han aumentado en 4.844 pacientes durante los seis primeros meses del año, mientras que la lista de espera quirúrgica acumula 6.262 pacientes más que cuando Emiliano García-Page llegó al Gobierno regional, un incremento cercano al 19 por ciento.

"Si después de once años, con el mayor presupuesto sanitario de la historia, hoy hay más pacientes esperando una operación que cuando llegó Page al Gobierno, la conclusión es evidente: la gestión ha fracasado", ha afirmado.

Moreno ha denunciado que existen pacientes que deben esperar más de año y medio para una operación de próstata o más de dos años para una intervención de rodilla, situaciones que "no pueden normalizarse en un sistema sanitario público".

FALTA DE PROFESIONALES Y PRESIÓN ASISTENCIAL

El diputado autonómico del PP ha alertado del déficit de profesionales sanitarios que sufre Castilla-La Mancha, asegurando que esta situación está provocando dificultades para cubrir guardias hospitalarias, suspensión de intervenciones quirúrgicas por falta de anestesistas y una creciente presión asistencial sobre médicos y enfermeros.

En este sentido, ha recordado que, según los datos de la Organización Médica Colegial, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con menor densidad de médicos por kilómetro cuadrado de España, mientras que también se sitúa entre las regiones con peor ratio de enfermeras por habitante.

Moreno ha criticado que durante el verano "vuelvan a cerrarse consultas en consultorios locales precisamente cuando muchos municipios incrementan su población, dejando sin cobertura sanitaria adecuada a numerosos vecinos del medio rural".

Por último, ha lamentado que conseguir una cita con el médico de familia se haya convertido en muchos casos en una espera superior a dos semanas, una situación que ha calificado de "insostenible" y que demuestra "el abandono que sufre la Atención Primaria por parte del Gobierno de Page".

Así, Moreno ha asegurado que "Castilla-La Mancha merece una sanidad que funcione y un Gobierno que gestione con eficacia", por lo que ha defendido que el proyecto encabezado por Paco Núñez situará la sanidad como una prioridad desde el primer día de la próxima legislatura.