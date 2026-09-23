PP denuncia la "supresión" del tren de las 06.46 horas entre Albacete y Madrid a partir del 1 de octubre

Los diputados nacionales del PP por Albacete Carmen Navarro y Antonio Martínez - PP

ALBACETE 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los diputados nacionales del PP por Albacete Carmen Navarro y Antonio Martínez han solicitado al Gobierno de España información sobre la alteración de frecuencias previstas por tren entre Madrid y Albacete, ya que, según aseguran, la opción de comprar billetes para salir a las 06.46 y llegar a primeras horas de la mañana a la capital de España, "ha desaparecido" a partir del 1 de octubre.

Advierten en su pregunta escrita al Gobierno que la conexión ferroviaria entre Albacete y Madrid "constituye una infraestructura esencial para la movilidad de numerosos ciudadanos que se desplazan diariamente, y que dentro de esta oferta, tiene especial relevancia el servicio de primera hora de la mañana, particularmente la circulación con salida de Albacete-Los Llanos a las 06.46 y llegada a Madrid a primera hora.

Carmen Navarro y Antonio Martínez preguntan por los motivos que ha llevado a Renfe a "suprimir", a partir del día 1 de octubre, la frecuencia de las 06.46 horas y si tiene previsto el Gobierno alterar el horario y la frecuencia de viajes de Albacete a Madrid, o si ha evaluado el Gobierno o Renfe las consecuencias de la supresión de esta frecuencia, por el impacto que puede tener entre los usuarios".

El PP se pregunta si tiene el Gobierno previsto recuperar esta frecuencia y cuándo; y cuáles son las medidas que va a adoptar el Gobierno para corregir e incorporar estos trenes de la subserie 106 actualmente de ancho fijo nuevamente a la circulación y en qué plazos, según ha informado la formación en nota de prensa.

Advierten finalmente que este horario de viaje de Albacete con destino Madrid a las 06.46 estaba operado por trenes de la subserie 106 y se preguntan qué relación tiene la "supresión" de este horario con el tipo de tren que opera este trayecto.