PP denuncia la versión "26.0 de incoherencia del socialismo regional": "A Page solo le importa Page, no C-LM ni España"

La secretaria regional del PP, Carolina Agudo - PP

TOLEDO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado que el presdiente regional, Emiliano García-Page, "solo piensa en Emiliano García-Page, "al volver a demostrar su incoherencia ante el debate sobre la financiación autonómica, anteponiendo sus intereses personales a los de la región.

Así lo ha indicado en el Congreso Local del PP de Torrijos, junto al presidente provincial del PP de Toledo, Carlos Velázquez, y que ha proclamado al alcalde, Andrés Martín, como nuevo presidente, han informado los 'populares' en nota de prensa.

Agudo ha señalado que en los últimos días "hemos asistido a una nueva sobreactuación de Page, a su versión 26.0 de la incoherencia socialista", al anunciar recursos judiciales contra un modelo de financiación injusto mientras "mira hacia otro lado cuando realmente tiene en su mano frenarlo".

"Si Page de verdad quisiera parar una financiación que perjudica a Castilla-La Mancha, el mejor recurso sería ordenar a los diputados socialistas de esta tierra que votaran en contra en el Congreso", ha afirmado, ya que "con los ocho votos de los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha, con el voto de Sergio Gutiérrez y del resto de parlamentarios socialistas, esta financiación se podría frenar, pero Page no quiere hacerlo".

La secretaria regional del PP ha dicho que esta actitud recuerda a lo ocurrido con la amnistía, donde hubo "muchos titulares, muchas declaraciones ante los medios, pero ni un solo gesto cuando hay que votar y dar la cara", por lo que Page vuelve a "tomar el pelo a los castellanomanchegos".

Frente a ello, Agudo ha reivindicado el modelo del Partido Popular de Castilla-La Mancha, liderado por Paco Núñez, que defiende "una financiación autonómica justa que garantice unos buenos servicios públicos para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, sin privilegios ni cesiones a los independentistas".

ANDRÉS MARTÍN, NUEVO PRESIDENTE DEL PP DE TORRIJOS

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha destacado que "los gobiernos del Partido Popular, como el de Torrijos con Andrés Martín al frente, demuestran que hay otra forma de gobernar desde la cercanía, la empatía y la responsabilidad".

"Castilla-La Mancha necesita un presidente que piense en esta tierra y no en sí mismo. Page solo piensa en Page y el Partido Popular piensa en Castilla-La Mancha y en España", ha concluido.

De su parte, el presidente provincial del PP ha subrayado la importancia del municipalismo como pilar fundamental de la acción política del partido, recordando que "los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y donde mejor se pueden dar soluciones eficaces a sus problemas".

En este sentido, ha señalado que Martín "representa a la perfección esa forma de hacer política útil, cercana y comprometida con su pueblo".

Asimismo, Velázquez ha animado a la nueva Junta Local a continuar trabajando con unidad y fortaleza, asegurando que "el Partido Popular de Torrijos cuenta con un equipo sólido y con un proyecto que genera confianza y que seguirá dando buenos resultados para el municipio, un proyecto centrado en las personas y que apuesta por un futuro mejor para todos los vecinos de la localidad".

Por último, ha destacado que este Congreso Local demuestra la fuerza y la cohesión del Partido Popular en Torrijos, convencido de que el buen trabajo que se está realizando desde el Ayuntamiento y desde el partido se verá reflejado en un apoyo aun mayor de los ciudadanos en el futuro.

Por su parte, Andrés Martín ha agradecido la confianza depositada en él, al tiempo que ha destacado que en esta Junta Local celebrada hoy, el PP "afronte el año 2026 con un equipo sólido y consolidado, demostrando que Torrijos cuenta con una gran cantera de personas comprometidas con el proyecto del Partido Popular, con voluntad de seguir gobernando y de impulsar propuestas de futuro de cara a la próxima legislatura".