PP enmienda el Estatuto de Autonomía de C-LM para que no se modifique la horquilla de diputados en las Cortes

TOLEDO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PP de Castilla-La Mancha ha presentado, a través de sus parlamentarios en el Congreso de los Diputados, una serie de enmiendas a la reforma del Estatuto de Autonomía regional, incluyendo una para que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales.
"En los últimos meses hemos detectado cómo Vox, ese partido que no cree en el estado de las autonomías, se está permitiendo lanzar bulos con respecto al número de diputados", ha dicho en rueda de prensa la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, quien ha dicho a los de Santiago Abascal "se están permitiendo mentir" diciendo que en Castilla-La Mancha va a haber más diputados. Y eso es mentira".
Ha afirmado que el presidente regional del PP, Paco Núñez, "siempre" ha defendido que Castilla-La Mancha no necesita más diputados y que, "incluso", los 'populares' lo plasmaron en el proyecto del Estatuto de Autonomía que salió hace unos meses aprobado en un acuerdo con el PSOE en las Cortes regionales.
"Y desde luego el Partido Popular no vamos a participar en que haya más diputados", ha manifestado Agudo, quien ha dejado claro que aunque Vox siga insistiendo "en el bulo" y que "para que todavía quede más claro, les decimos y lo introducimos en el Estatuto: No va a haber más diputados en Castilla-La Mancha".
Así, ha entendido que desde el PSOE no tendrán ningún problema en apoyar estas enmiendas que ha presentado el PP, "pero sobre todo en apoyar el Estatuto de Autonomía". "Lo fundamental y lo importante es que Castilla-La Mancha cuente con un nuevo Estatuto de Autonomía", ha manifestado.
