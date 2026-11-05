PP estudia cómo llevar a los tribunales las "irregularidades" en la tramitación del convenio del Plan XCuenca

La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez. - PP

CUENCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los servicios jurídicos del Partido Popular están trabajando en la fórmula y el procedimiento para llevar a los tribunales la tramitación del convenio del Plan XCuenca y la gestión de los terrenos ferroviarios, "ante las numerosas contradicciones, la falta de transparencia y las dudas que se han acumulado durante los últimos meses y que afectan a un proyecto que el PSOE presentó como una de las grandes transformaciones de la ciudad".

"Queremos saber la verdad", ha afirmado La presidenta del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cuenca, Bea Jiménez, que ha explicado que la decisión de acudir a la justicia responde a la "imposibilidad de obtener respuestas claras por parte de las administraciones implicadas".

Además, ha recordado el compromiso anunciado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de realizar una auditoría de la red ferroviaria y de las cuentas públicas para conocer el destino de los recursos de los contribuyentes.

La presidenta 'popular' considera "especialmente grave" que las explicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento, la Diputación y el Ministerio de Transportes "no coincidan y que, lejos de despejar las dudas hayan generado nuevos interrogantes".

Según informa el partido, Jiménez ha recordado que el convenio, firmado en septiembre de 2022 por el Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación y Adif, establecía una vigencia de cuatro años. El Grupo Municipal Popular ya denunció el pasado 22 de septiembre que el acuerdo podía haber caducado, reclamando explicaciones al alcalde. Sin embargo, al día siguiente, Darío Dolz aseguró públicamente que el convenio estaba "más vivo que nunca".

La presidenta 'popular' ha puesto el foco en la sucesión de acontecimientos posteriores; mientras el alcalde solicitaba informes jurídicos para determinar la situación del convenio y la Diputación elaboraba su propia interpretación jurídica para defender que seguía vigente, el 13 de octubre se reunió una comisión de seguimiento que concluyó que no era necesaria una nueva adenda y que el convenio se prolongaba hasta marzo de 2028.

Sin embargo, sostienen en el PP, la publicación del Boletín Oficial del Estado del pasado 24 de octubre introduce una contradicción de especial relevancia. En ella se recoge que el 2 de septiembre se habrían reunido el alcalde de Cuenca, el presidente de la Diputación y el presidente de Adif para firmar una adenda de prórroga del convenio, ampliando su vigencia hasta el 19 de septiembre de 2030.

"¿Cómo es posible que el alcalde diga que el convenio está más vivo que nunca, que después se soliciten informes jurídicos y que se reúna una comisión de seguimiento para decidir que no hace falta ninguna adenda, cuando el BOE publica que esa adenda ya se había firmado el 2 de septiembre?", se preguntaba Jiménez.

"A esta contradicción se suma que esa supuesta adenda no consta en las actas de la Junta de Gobierno Local ni ha sido sometida a aprobación plenaria". Por ello, el PP reclama conocer quién la aprobó, quién la firmó y qué procedimiento administrativo se siguió.

FALTA DE TRANSPARENCIA Y AUSENCIA DE SEGUIMIENTO

Bea Jiménez también ha denunciado la falta de información sobre la comisión de seguimiento del convenio. Ha recordado que el Ministerio de Transportes respondió a una pregunta del Grupo Popular en el Congreso, el 11 de marzo, asegurando que dicha comisión todavía no se había constituido, mientras que el Ayuntamiento trasladó posteriormente que se había reunido el 26 de febrero.

Una discrepancia que, para Jiménez, evidencia la necesidad de aclarar qué ha sucedido realmente. El Grupo Popular ha solicitado conocer la composición de esta comisión, sus integrantes y las actas de sus reuniones, sin haber obtenido la documentación necesaria para esclarecer los hechos.

La presidenta 'popular' ha recordado también que el convenio nunca llegó a someterse a la aprobación del Pleno municipal, pese a que se abrió un periodo de alegaciones durante el que el Partido Popular presentó sus propias propuestas, que tampoco han recibido respuesta.

Por su parte, el concejal 'popular' Juan Guadalajara, ha señalado la falta de seguimiento en la ejecución de las actuaciones previstas, poniendo como ejemplo los aparcamientos en superficie. Según ha explicado Guadalajara, Adif abonó en mayo de 2026 la totalidad del coste de unas obras que debería haber pagado un mes después de su recepción, acumulando un retraso de aproximadamente año y medio.

"Para desmantelar nuestra línea de tren convencional y firmar el Plan X Cuenca sí tuvieron todas las prisas. Sin embargo, para cumplir y gestionar lo que habían firmado, no han demostrado la misma diligencia", ha señalado Bea Jiménez.

Los 'populares' también cuestionan el interés tiene ahora el equipo de Gobierno socialista en desarrollar unos terrenos que durante la pasada legislatura presentó como la gran oportunidad para revitalizar Cuenca y que, a su juicio, han quedado relegados durante estos años.