PP exige al Gobierno que explique cuánto costó el acto del eclipse en Yebes "con catering, barra libre y concierto"

Ministros del Gobierno de España siguen el eclipse de sol desde el Observatorio de Yebes (Guadalajara). - Alberto Ortega / EUROPA PRESS

GUADALAJARA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, Antonio Román, ha pedido al Gobierno de España "explicaciones detalladas" sobre la organización, el coste y el despliegue de recursos públicos destinado al acto institucional celebrado el pasado 12 de agosto en el Observatorio Astronómico de Yebes con motivo del eclipse total de Sol.

Según informa el partido, Román registró el pasado día 14 en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas y solicitudes de información dirigidas al Gobierno y, específicamente, a los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades; Transportes y Movilidad Sostenible; e Interior, así como a la FECYT, el Instituto Geográfico Nacional y la Guardia Civil.

La iniciativa parlamentaria ha adquirido mayor relevancia tras las informaciones aparecidas en diferentes medios nacionales sobre las características y el coste del evento celebrado en Yebes. Así, según las informaciones publicadas, "la organización del acto alcanzó los 72.358 euros, IVA incluido, y contempló, entre otros servicios, cátering, comida, bebidas durante varias horas, transporte para invitados y una actuación musical del grupo La Habitación Roja".

Antonio Román considera que "los ciudadanos de Guadalajara tienen derecho a saber hasta el último euro que se gastó en este acto" y, sobre todo, a conocer "por qué se consideró necesario destinar esta cantidad de recursos públicos a un evento de acceso restringido".

El diputado 'popular' ve "especialmente llamativo" que el Observatorio Astronómico de Yebes permaneciera cerrado al público precisamente en una de las jornadas de mayor interés científico y divulgativo de su historia reciente.

"El eclipse constituía una oportunidad extraordinaria para acercar la ciencia a los ciudadanos y poner en valor una instalación científica de referencia situada en la provincia de Guadalajara. Sin embargo, mientras muchos ciudadanos querían disfrutar de ese acontecimiento, el Observatorio estuvo cerrado al público y reservado para un acto institucional con autoridades e invitados", señala Román.

Por ello, ha solicitado al Ministerio de Transportes y al Instituto Geográfico Nacional que identifiquen "quién decidió el cierre del Observatorio, mediante qué resolución se adoptó y cuáles fueron las razones técnicas, organizativas o de seguridad que lo justificaron".

También reclama conocer durante cuánto tiempo quedó afectada la actividad ordinaria del centro, si se suspendieron visitas o actividades científicas y divulgativas y cuáles fueron los costes directos e indirectos asumidos por el IGN.

CÁTERING, BARRA LIBRE Y LA HABITACIÓN ROJA

Otro de los aspectos sobre los que Antonio Román exige "transparencia" es el contenido concreto de la contratación realizada a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Las informaciones aparecidas en medios nacionales señalan que el acto incluyó cátering, servicio de bebidas durante varias horas, comida y cenas tipo cóctel, además de transporte gratuito desde Madrid y una actuación de La Habitación Roja para cerrar la jornada.

"Lo relevante desde el punto de vista del control parlamentario no son los gustos musicales de ningún miembro del Gobierno ni las playlists de Pedro Sánchez, sino saber por qué se contrató esa actuación, quién tomó la decisión, mediante qué procedimiento y cuánto dinero público costó", afirma Román.

IMPORTANTE DESPLIEGUE DE LA GUARDIA CIVIL

Antonio Román considera igualmente necesario esclarecer la dimensión y el coste del dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil en Yebes y las carreteras de acceso. "El acto provocó controles y restricciones de acceso y circulación y requirió la movilización de efectivos de seguridad y de la Agrupación de Tráfico", indica.

"No cuestionamos el trabajo de la Guardia Civil, que cumplió con absoluta profesionalidad las instrucciones recibidas, lo que queremos conocer es quién decidió el dispositivo, cuál fue su dimensión y si estaba justificado movilizar tantos recursos públicos para garantizar la seguridad de un acto de estas características", explica Román.

El parlamentario nacional del PP añade que "cada guardia civil destinado durante horas a este dispositivo es un efectivo que durante ese tiempo no podía estar atendiendo otras necesidades de seguridad ciudadana y tráfico en Guadalajara y su provincia. Por eso queremos conocer la magnitud del despliegue y su justificación".