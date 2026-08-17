El PP exige al Gobierno de Sánchez garantizar el futuro de la Central Nuclear de Trillo tras la prórroga de Almaraz

GUADALAJARA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Partido Popular por Guadalajara María Patricio, que ha valorado la decisión del Gobierno de España de prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz hasta 2030, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que esta rectificación no se limite a una sola instalación, sino que suponga la revisión del calendario de cierre de todas las centrales nucleares españolas, incluida la de Trillo.

"El Gobierno acaba reconociendo con sus propios actos aquello que desde el Partido Popular llevamos años defendiendo, España no puede permitirse cerrar centrales nucleares que pueden continuar funcionando con seguridad y con todas las garantías técnicas", ha afirmado Patricio.

Según informa el partido, la senadora ha señalado que la decisión sobre Almaraz supone "una enmienda del Gobierno a su propia política energética" y evidencia, a su juicio, que el calendario de cierre nuclear "responde más a condicionantes ideológicos que a las necesidades energéticas, económicas y estratégicas de nuestro país".

"Lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno haya necesitado llegar hasta aquí para comprender algo elemental, no se puede garantizar la seguridad energética de un país cerrando fuentes de generación estables y estratégicas sin disponer de una alternativa equivalente", ha añadido.

Patricio considera positiva la continuidad de Almaraz, pero advierte de que "la decisión será insuficiente si el Ejecutivo mantiene intacto el resto de su calendario nuclear".

"Nos alegramos de que Almaraz continúe abierta, pero esto no puede ser un parche para intentar salvar una política energética equivocada. Si el Gobierno reconoce que Almaraz puede y debe continuar funcionando, tiene que explicar por qué pretende negar esa posibilidad al resto de centrales que puedan seguir operando con el correspondiente aval técnico", ha indicado.

La senadora 'popular' ha recordado que el Partido Popular ha defendido mediante distintas iniciativas parlamentarias la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares españolas y un modelo energético en el que la energía nuclear y las renovables sean complementarias.

"Nosotros no planteamos una batalla entre tecnologías, queremos renovables y queremos nuclear, queremos toda la energía que permita a España tener suministro suficiente, estable, competitivo y con menos dependencia del exterior", ha explicado.

TRILLO, UN MOTOR ECONÓMICO PARA GUADALAJARA

María Patricio ha incidido especialmente en la importancia que este debate tiene para Guadalajara y ha reclamado al Gobierno que tenga en cuenta el enorme impacto económico, laboral y social de la central nuclear de Trillo sobre la provincia y, particularmente, sobre los municipios de su entorno.

"Quienes somos de Guadalajara sabemos perfectamente qué significa Trillo, no estamos hablando solamente de una central eléctrica, estamos hablando de miles de trabajadores, de empresas, de proveedores, de actividad económica y de familias que han construido su futuro alrededor de una instalación fundamental para nuestra provincia", ha destacado.

Para Patricio, "Trillo es uno de los grandes motores económicos e industriales de Guadalajara y desempeña, además, un papel fundamental en una zona rural que necesita empleo, inversión y oportunidades".

Por ello, ha advertido de que "cerrar Trillo mediante una fecha decidida políticamente, independientemente de su situación técnica, tendría consecuencias que van mucho más allá de la producción eléctrica".

"Es muy sencillo dibujar un calendario de cierres desde un despacho en Madrid. Lo difícil es mirar a los trabajadores, a los empresarios y a los vecinos de los municipios de la zona y explicarles por qué se quiere prescindir de una instalación que genera riqueza y empleo si técnicamente puede continuar funcionando con seguridad", ha afirmado.

"DEFENDER TRILLO ES DEFENDER GUADALAJARA"

La senadora del PP ha defendido que el futuro de las centrales nucleares debe determinarse atendiendo a criterios técnicos, económicos y de seguridad, con el Consejo de Seguridad Nuclear como organismo de referencia.

"Si una central cumple las condiciones de seguridad y el Consejo de Seguridad Nuclear avala su funcionamiento, la pregunta que debe responder el Gobierno es por qué España debería renunciar voluntariamente a esa capacidad de generación", ha planteado.

"La energía nuclear no es incompatible con las renovables. Es una energía que aporta estabilidad al sistema y que permite reducir nuestra dependencia energética de terceros países. España necesita una política energética basada en el interés nacional y no en dogmas políticos", ha afirmado.

Por todo ello, la senadora ha asegurado que el Partido Popular de Guadalajara seguirá defendiendo en las Cortes Generales la continuidad de la central nuclear de Trillo siempre que cuente con las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.