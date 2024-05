PP exige más examinadores y personal administrativo en Albacete para evitar retrasos en exámenes del permiso de conducir

ALBACETE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha informado de la moción que el Grupo Popular llevará al Pleno de la próxima semana para exigir a la Dirección General de Tráfico y al Ministerio de Hacienda y Función Pública que dote de personal administrativo necesario a la Jefatura Provincial de Tráfico para poder agilizar los procesos, así como de plazas de examinadores a la provincia de Albacete y de interinos para cubrir vacaciones, bajas y jubilaciones, garantizando así la continuidad en el servicio. Además, la moción exige que implementen horas extras cuando la demanda lo requiera, para evitar picos de espera.

Francisco Navarro ha explicado que el sector de las autoescuelas en la provincia está sufriendo en los últimos meses una situación "muy complicada" por la falta de personal, afectando de manera "muy negativa" a todas las personas que necesitan el carné de conducir de manera urgente, sobre todo para poder acceder a un puesto de trabajo, ya que deben esperar meses para poder examinarse, sin olvidar que en el supuesto de que un alumno suspenda, la demora se duplica porque va al final de la lista de espera.

En el caso de la provincia de Albacete, el concejal ha señalado que la situación es mucho "más crítica" que en otros sitios de España afectados, ya que en la Jefatura Provincial de Tráfico de Albacete falta personal administrativo desde hace unos meses debido a que no se están cubriendo las bajas, por lo que se ha tenido que destinar a uno de los examinadores a la realización de las labores administrativas para poder sacar adelante un mínimo del trabajo del día a día porque hay "una carencia insoportable en ese ámbito y, en especial, en atención pública".

Francisco Navarro ha señalado que "los trámites de conductores, vehículos y sanciones tienen un colapso indigno de nuestra ciudad y en nuestra provincia, y que la dificultad para obtener una cita en Tráfico es elevadísima y lamentable", recordando que en los últimos años la plantilla de la Jefatura Provincial de Tráfico ha pasado de 54 a 27 personas, según ha informado el PP en nota de prensa.

En opinión de Francisco Navarro, "los albaceteños merecen que el Gobierno socialista de Pedro Sánchez los considere como ciudadanos de primera y no de segunda", asegurando que "lo merecen los ciudadanos que ven retrasada la posibilidad de obtener el permiso de conducir por esta falta de personal y, de manera especial, los que lo necesitan para trabajar, las autoescuelas que quieren poder prestar un servicio a sus alumnos y las empresas que necesitan contratar personas con permiso de conducir y no pueden hacerlo porque no hay suficientes profesionales a su disposición".