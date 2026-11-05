El PP de Guadalajara reivindica el municipalismo y la experiencia de sus candidatos al Congreso y el Senado

Presentación de las candidaturas del PP al Congreso y el Senado por la provincia de Guadalajara. - EUROPA PRESS

GUADALAJARA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Guadalajara ha presentado este jueves a los integrantes de sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en un acto celebrado en la capital guadalajareña que ha contado con el respaldo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez.

Los 'populares' han mostrado su confianza en sus equipos y han apelado a la movilización para conseguir una victoria electoral que permita abrir una nueva etapa política en España.

La candidatura al Congreso estará encabezada por Itziar Asenjo, seguida por Francisco Javier del Río y Lidia Sanz. Por su parte, la lista al Senado estará liderada por el presidente provincial del PP, senador y alcalde de Yunquera de Henares, Lucas Castillo, con la senadora María Patricio Zafra como número dos y el exalcalde de Guadalajara y también parlamentario nacional Antonio Román como número tres.

El resto de las candidaturas combina perfiles profesionales de distintos ámbitos con una amplia representación del municipalismo, a través de alcaldes, concejales y personas vinculadas a diferentes municipios y comarcas de la provincia. Una composición que Castillo ha defendido como reflejo de los valores del partido y del conocimiento directo de las necesidades del territorio.

Durante su intervención, Martínez-Almeida ha reivindicado precisamente la experiencia municipal como la mejor preparación para asumir responsabilidades en la política nacional. "Para ejercer la política nacional no hay mejor escuela que la política local", ha afirmado, antes de señalar que la cercanía con los ciudadanos y la capacidad de gestión son dos elementos fundamentales para resolver sus problemas.

El alcalde madrileño también ha puesto como ejemplo la evolución de Guadalajara desde la llegada del PP al Gobierno municipal y ha defendido la necesidad de sustituir al actual Ejecutivo central, al que ha calificado de "gobierno fallido, corrupto e incapaz". "Ni somos una nación fallida, ni somos un Estado fallido. Somos una grandísima nación con una historia de la que sentirnos profundamente orgullosos. Lo que tenemos es un Gobierno fallido", ha manifestado.

Martínez-Almeida ha apelado asimismo a la responsabilidad del PP ante la cita electoral del 29 de noviembre y ha pedido a los integrantes de las candidaturas que mantengan la unidad y no entren en provocaciones durante la campaña.

En este sentido, ha defendido un proyecto que permita recuperar la concordia y el entendimiento entre los españoles. "Nosotros no buscamos nichos de votos, nosotros no queremos elevar muros, nosotros no queremos que los españoles no puedan hablarse entre ellos", ha señalado. También ha apuntado la necesidad de mejorar las comunicaciones ferroviarias y viarias entre Madrid y Guadalajara y de resolver los problemas de capacidad energética que afectan al desarrollo de ambos territorios.

Por su parte, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha expresado su confianza en la candidatura de Guadalajara, cuyos integrantes ha definido como personas preparadas y con experiencia profesional y política. Núñez ha destacado el peso del municipalismo en las listas y ha defendido que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos tendrán que elegir entre dos modelos. "Hoy los vecinos de Guadalajara tienen que optar por Sánchez o España. No hay más caminos", ha afirmado.

El dirigente regional ha contrapuesto lo que ha denominado la "política del anuncio" del Ejecutivo central con la apuesta del PP por una política de gestión, rigor y toma de decisiones. También ha señalado como principales problemas de la provincia las dificultades de conexión por carretera y ferrocarril, la situación del sector agrícola y ganadero, la falta de capacidad energética para facilitar la implantación de nuevas empresas y la presión fiscal.

En este contexto, ha defendido la necesidad de impulsar reformas en materia de vivienda y suelo y ha asegurado que una mayor coordinación entre los gobiernos del PP en Madrid, Castilla-La Mancha y Guadalajara favorecería el crecimiento económico y la industrialización de la provincia, convencido de que eso se puede conseguir en los próximos comicios.

De su lado, el presidente provincial del partido, que encabezará la candidatura al Senado, ha presentado las listas como un equipo que representa el carácter municipalista del PP y que conoce de primera mano la realidad de los pueblos y ciudades de Guadalajara. Ha destacado que sus integrantes son personas que conocen sus municipios y que han asumido responsabilidades públicas desde la proximidad a los vecinos. "El ADN del Partido Popular es el municipalismo", ha afirmado.

Castillo ha defendido la necesidad de un Gobierno que responda ante los ciudadanos y garantice que los impuestos se traduzcan en servicios y soluciones. Entre las principales reivindicaciones ha citado el acceso de los jóvenes a una vivienda digna, la seguridad jurídica y ciudadana, el funcionamiento de los transportes y la recuperación de la conexión ferroviaria de media distancia en el Alto Henares. Asimismo, ha reclamado "normalidad institucional", que regresen los consensos y la moderación y que se rompan los muros que, a su juicio, se han levantado en la sociedad.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha sido la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al encuentro, en el que ha acompañado a los responsables del partido y a los integrantes de las candidaturas provinciales.