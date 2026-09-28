PP C-LM aboga por elecciones generales como solución a la vivienda y elude opinar sobre la acampada de Sol

Archivo - Carolina Agudo en rueda de prensa. - PP C-LM - Archivo

TOLEDO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha abogado por convocar elecciones generales como "solución" al problema de la vivienda y ha eludido opinar sobre la acampada de la Puerta del Sol para reclamar un nuevo decreto de vivienda.

La secretaria general del PP, Carolina Agudo, que ha ofrecido una atención a medios este lunes a las puertas de las Cortes regionales, no se ha pronunciado sobre estas protestas, tras ser preguntada por los medios.

Sobre si le parecen justas estas protestas, ha considerado que lo que ve "injusto" es que, después de ocho años el Gobierno de Pedro Sánchez y de once años de Gobierno de Emiliano García-Page, "hoy se estén viviendo situaciones muy desagradables en cuanto a las políticas de vivienda".

Remarcando que "el problema de la vivienda es una de las grandes preocupaciones que tienen los españoles y los castellanosmanchegos", ha criticado que a Sánchez y a García-Page les "entren las prisas". "Ni uno ni otro han hecho nada para solucionar este problema".

Elegir a un nuevo gobierno con Alberto Núñez Feijóo al frente servirá para poner en marcha "medidas para solucionar el grave problema de la vivienda", ha señalado Agudo.

En Castilla-La Mancha, el presidente del PP, Paco Núñez, también ha anunciado medidas en materia de vivienda. "Hasta que no tengamos un nuevo gobierno en España y en Castilla-La Mancha, el problema de la vivienda se irá agravando".

Respecto al decreto de vivienda que el Gobierno llevará al Consejo de Ministros, el PP de Castilla-La Mancha respetará el posicionamiento que tenga su partido en el Congreso de los Diputados, ha señalado la secretaria general del PP en la región.

Nuevamente, ha señalado que "la solución al problema de la vivienda se llaman elecciones generales, echar a Pedro Sánchez y también cambiar el Gobierno en Castilla-La Mancha".

ENMIENDAS DEL PP A LA LEY REGIONAL

Sobre la negociación de la proposición de ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha, la secretaria general del PP ha señalado que "no hay ningún pacto" con el Gobierno regional, acusando a este de pasarse de "frenada" al anunciar un acuerdo "donde no lo hay", por lo que ha pedido explicaciones al respecto.

Precisamente, este mismo lunes, ha precisado Agudo, finaliza el periodo de enmiendas a esta proposición de ley, que por el momento desde el PP de Castilla-La Mancha no ha podido precisar el número de propuestas parlamentarias presentadas.