PP C-LM aplaza a este lunes la celebración de los comités electorales que decidirán las listas

Actualizado 06/10/2019 14:23:33 CET

TOLEDO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha decidido, por causas no desveladas, aplazar a este lunes, 7 de octubre, la celebración de los cinco comités electorales en los que se iban a decidir los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a los comicios del 10 de noviembre.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del partido, que han indicado que estos órganos no han llegado a reunirse este domingo, tal y como estaba previsto.

Fue el propio presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el que el pasado viernes se remitía a los comités electorales provinciales que el partido celebraría este domingo para conocer la composición de las listas.

En el marco de Farcama, el líder del PP aseguraba que se habían convocado los comités electorales provinciales para este domingo a media mañana. "Será ese día cuando saldremos de dudas en torno a las listas", añadía, evitando confirmar si las listas sufrirán cambios o no.

"Sí se pudiera avanzar --los nombres-- el Comité Electoral perdería su sentido porque no tendría valor ninguno y yo estaría haciendo una función que no es la del presidente sino la del comité electoral. No hay nada decidido", sentenciaba.