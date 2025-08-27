PP C-LM apunta a Mercedes Gómez por la gestión de los incendios: "Cree que no hay quejas porque no ha pisdado terreno"

TOLEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto y diputado autonómico del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha apuntado a la consejera de Desarrollo Sostenible en la región, Mercedes Gómez, asegurando que si no ha detectado quejas en cuanto a la gestión de los incendios este verano, es porque "no ha pisado el terreno", razón por la cual "no tiene que estar al frente de esta Consejería".

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa hoy en la sede regional del partido, donde Serrano ha mantenido que siempre que hay problemas en la región, el presidete regional, Emiliano García-Page, "demuestra que lo que mejor saben hacer es desaparecer, y el único que se queda es el Partido Popular", informa la formación en nota de prensa.

"Este es el nivel que ha demostrado tener el Gobierno de Page este verano, mientras miles de hectáreas eran arrasadas en nuestra tierra, nuestros vecinos veían cómo su integridad física peligraba, sus casas estaban en riesgo, sus cultivos se arrasaban, los ganaderos temían por la vida de sus animales y los empresarios han tenido enormes pérdidas y han visto puesto en jaque su patrimonio. Y por allí no ha aparecido ningún consejero, ni Page, que ni está ni se le espera", ha rematado.