PP C-LM califica de "vergonzoso" que Page "compre el relato" de Sánchez sobre el desconocimiento de casos de corrupción

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo. - PP

TOLEDO 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha calificado de "realmente vergonzoso" que el presidente regional, Emiliano García-Page, "haya comprado el relato de Pedro Sánchez" sobre el desconocimiento de los casos de corrupción que afectan a su entorno político.

"Es vergonzoso que Page quiera minimizar la corrupción de Estado del PSOE que se está investigando en los tribunales españoles. Page se ha convertido en un escudo político de Pedro Sánchez", ha afeado.

En este sentido, ha asegurado que las discrepancias públicas entre ambos dirigentes son únicamente una estrategia de comunicación. "Esas controversias y esos enfrentamientos políticos mediáticos entre Page y Sánchez son puro teatro y forman parte de una operación de imagen del propio García-Page".

"Ayer Page quedó retratado en un momento de extrema gravedad donde se están investigando hechos realmente graves, que producen muchísima indignación entre los españoles por el deterioro institucional sin precedentes que Sánchez está llevando a cabo", tal y como ha informado el PP en nota de prensa.

"Salva a Sánchez convencido del relato de que Sánchez no sabía nada cuando curiosamente ayer nos enterábamos de que en el cuaderno o en la agenda de la llamada fontanera del PSOE, aparecen escritos reuniones con un tal P.S. Esperemos que Page pueda explicarnos quién es P.S, por qué aparece en esas agendas y por qué sigue sosteniendo el relato de que Pedro Sánchez no sabía nada".

Agudo ha lamentado que García-Page demostrara ayer que "su partido está por encima de todo" y que le preocupan más "los problemas que pueden afectar al PSOE, que los problemas que el PSOE está provocando a nuestro país".

Por todo ello, ha reclamado explicaciones sobre las informaciones conocidas en las últimas horas y ha insistido en que "la verdadera operación que lidera Emiliano García-Page es la operación de rescate a Pedro Sánchez".

Agudo ha subrayado que el verdadero problema para los españoles no es el daño que estas investigaciones puedan causar al PSOE, sino las consecuencias que, según ha indicado, están teniendo "la corrupción, las cloacas y el sanchismo" sobre el conjunto de la sociedad española.

"Emiliano García-Page ya ha elegido en qué lado está. Está en el lado del PSOE y no en el lado de los españoles", ha zanjado.