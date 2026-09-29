PP C-LM defenderá 58 enmiendas a la Ley de Urbanismo y Vivienda centradas en normativa de suelo y fiscalidad

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, durante su atención a medios en las Cortes de Castilla-La Mancha.- EUROPA PRESS

TOLEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha señalado este martes que su grupo parlamentario defenderá 58 enmiendas a la Ley de Urbanismo y Vivienda que se encuentra en trámite en las Cortes de Castilla-La Mancha, centradas en la normativa de suelo y en materias fiscales.

En atención a medios tras mantener una reunión con el alcalde de Seseña, Jaime de Hita, Núñez ha destacado que la proposición de ley presentada por el PSOE cuenta con 6 artículos y se enfrenta a "58 enmiendas en dos direcciones de manera mayoritaria".

"Por un lado, están mal planteadas las modificaciones que tienen que ir en torno a la Ley del Suelo, porque es necesario que haya un crecimiento sostenido, coherente y ordenado para que la construcción de nuevas viviendas y la creación de nuevos servicios vayan a la par", ha explicado el presidente del PP de Castilla-La Mancha.

Para el Partido Popular, el proyecto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista "no se adecua al crecimiento poblacional y urbano que tiene que darse necesariamente en Castilla-La Mancha al crecimiento de los servicios".

Por otra parte, ha explicado que el segundo bloque de enmiendas que defenderán "va en la dirección de bajar impuestos".

Al margen de las enmiendas, Paco Núñez ha subrayado que la proposición "no trae memoria económica", cuestionando que realmente sea operativa para la construcción de nuevas viviendas y nuevos espacios urbanísticos si no cuenta con "financiación para desarrollar la Ley".

Una ausencia de memoria económica que para Paco Núñez "demuestra de qué forma está haciendo esto el Gobierno de Page", criticando que "el resumen de la política de vivienda de Emiliano García-Page es en que en 11 años han construido cero viviendas".

"NO HA HABIDO NINGUNA NEGOCIACIÓN"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha reiterado que, a pesar del mensaje publicado por el consejero de Fomento, Nacho Hernando, en redes sociales, "no ha habido ninguna negociación en la Ley de Vivienda".

"Tan solo hubo una reunión informativa del consejero a la que convocó a los grupos para informarnos de que iba a traer una ley y leernos la ley", ha afirmado.

Paco Núñez ha afirmado que el mensaje del consejero de Fomento es "una más" de la estrategia de comunicación del Ejecutivo regional, afirmando que "en los medios se vende un gobierno idílico y luego cuando uno rasca se da cuenta que no hay nada".