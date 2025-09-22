El PP de C-LM denuncia ante la Policía un acto vandálico en su sede regional en Toledo

TOLEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha denunciando ante la Policía un acto vandálico que ha sufrido su sede regional en Toledo, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes del partido.

El presidente de los 'populares' en la región, Paco Núñez, se ha hecho eco --en su cuenta de X-- de "un acto de vandalismo inaceptable". condenando "rotundamente esta violencia y el odio de intolerantes que pretenden silenciar las ideas que no comparten".

"Los que alientan y amparan este tipo de actos también son responsables de ellos. Se equivocan, no podrán con nosotros. Seguiremos defendiendo la libertad, la democracia y el respeto, porque son los valores que nos unen y que siempre van a prevalecer", ha afirmado Núñez.

Como muestra de apoyo al ataque a los "compañeros" del PP de Castilla-La Mancha en su sede regional, la dirección del PP nacional ha condenado "enérgicamente estas actuaciones violentas".

"Son unos comportamientos que nos indignan y nos preocupan pero no nos amedrentan lo más mínimo", ha afirmado también a través de X el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado.

Así, ha indicado que el PP seguirá "defendiendo" sus ideas, principios y valores "con más fuerza si cabe y recordando que en una sociedad democrática la violencia no tiene cabida y las discrepancias políticas han de manifestarse desde el respeto y con la fuerza de la razón".

PSOE DE C-LM LO CONDENA

De su lado, el secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha condenado este acto vandálico, rechazando este tipo de comportamientos violentos en todos los partidos políticos.

"Aquellos que cometen violencia, actos vandálicos ante cualquier partido político e intentan poner límites a su libertad de expresión, a la libertad de actuar en política desde el ejercicio libre de la democracia recibirán toda nuestra condena con la mayor de las contundencias", ha aseverado a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes.