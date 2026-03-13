PP C-LM descarta más negociaciones con un PSOE "matón" por el Estatuto y se remite al trámite parlamentario del Congreso

PP cree que la ciudadanía de C-LM quiere "huir del socialismo" y culpa a Page del "abandono" que atraviesa la región - PP

TOLEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, se ha pronunciado ante la posibilidad de desbloquear las negociaciones con el PSOE para que el Estatuto de Autonomía en tramitación en el Congreso de los Diputados pueda ver luz al final del túnel tras la ruptura del acuerdo derivada de la enmienda 'popular' que revertía el pacto previo en cuanto al número de diputados.

En una entrevista con Europa Press, Agudo ha apuntado en este sentido que desde que se conocieron las enmiendas parciales presentadas por los grupos al texto matriz, no ha habido ningún acercamiento en ninguna de las dos direcciones para solventar el desacuerdo.

Así, se ha remitido al trámite parlamentario vigente, al tiempo que ha asegurado que hasta ahora, "lo único que ha habido ha sido una amenaza del presidente diciendo que lo íbamos a pagar caro y que iba a haber graves consecuencias".

"¿Cómo vamos a sentarnos con un partido que sale ante los medios como un matón amenazando al PP?", se ha preguntado, insistiendo en que el Estatuto está pendiente de que la Presidencia del Congreso convoque el debate de las enmiendas.

Lo que quiere el PP es "que se convoque esa comisión y haya debate, y que el Estatuto salga adelante", para lo cual el PSOE tiene que dejar de presentar como "excusa" que el PP haya presentado enmiendas al texto.

Y es que en su opinión, la estrategia de los socialistas se limita a que "haya más diputados", mientras que el PP lo que busca es que el Estatuto "sirva para blindar derechos".

"El PSOE ha preferido engañar a los castellanomanchegos para que haya más diputados, pero nosotros lo tenemos claro", ha abundado.

En esta línea, y preguntada por un hipotético escenario en el que la mayoría socialista en el Parlamento castellanomanchego pudiera plantear una reducción de diputados con la ley electoral vigente en la mano, ha dicho que el PSOE "está en su derecho" de poder hacerlo, pero eso "confirmaría que está más obsesionado con los votos".