PP C-LM evita valorar el juicio de Kitchen pero advierte: "El PSOE no está para dar ejemplo de altos cargos"

El vicesecretario de Territorial del PP de Castilla-La Mancha, Raúl Valero - PP

TOLEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Territorial del PP de Castilla-La Mancha, Raúl Valero, ha evitado este martes valorar el juicio de la 'Operación Kitchen' pero ha advertido de que "el PSOE no está para dar ejemplo de altos cargos".

En rueda de prensa, y preguntado al respecto, el dirigente 'popular' ha asegurado respetar todos los procesos judiciales, y más concretamente, éste que está abierto. "No voy a valorar un proceso judicial que está en proceso", ha argumentado.

Preguntado sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a pedir al PSOE que pida que se convoque la comisión para poder debatir el estatuto y que ahí "entre todos podamos llegar a un acuerdo sobre un estatuto que sea bueno y beneficioso para Castilla-La Mancha".

"Me da la sensación que el Partido Socialista está más preocupado en intentar crear titulares para arañar votos, más que realmente en solucionar los problemas que tienen los castellanomanchegos", ha indicado.

HOY EN C-LM "SE PAGAN MÁS IMPUESTOS QUE NUNCA

De otro lado, Valero ha denunciado que "hoy se pagan más impuestos que nunca, pero no se vive mejor" en Castilla-La Mancha.

"¿Qué está haciendo el Gobierno de Emiliano García-Page con el dinero de los castellanomanchegos? Esa es la pregunta que se hacen familias, autónomos y jóvenes cuando revisan su cuenta bancaria a final de mes, un autónomo cuando ve que suben sus costes o cuando un joven intenta independizarse".

Tras más de una década de gobierno socialista, el dirigente 'popular' ha asegurado que la respuesta "empieza a ser evidente. Hoy se pagan más impuestos que nunca, pero no se vive mejor", una afirmación que ha calificado como "una realidad respaldada con datos".

En este sentido, ha destacado que en 2025 el Gobierno regional ha recaudado más de mil millones de euros adicionales como consecuencia directa de la inflación, lo que supone que los ciudadanos "han pagado más simplemente porque todo es más caro". Una situación que ha definido como "subida encubierta de impuestos".

"Cuando los salarios suben por la inflación, pero los tramos de IRPF no se ajustan, los ciudadanos acaban pagando más sin ser más ricos. Pierden poder adquisitivo mientras aumenta la recaudación pública".

Además, ha señalado que Castilla-La Mancha se encuentra entre las comunidades con mayor esfuerzo fiscal, con "uno de los IRPF más altos" y una presión fiscal superior a la media nacional, lo que tiene consecuencias directas: "Las familias tienen menos dinero disponible, los autónomos ven reducido su margen y las empresas pierden competitividad frente a otras regiones".

Como ejemplo, ha apuntado que el día de la liberación fiscal en la región se sitúa el 19 de agosto, lo que implica que un ciudadano medio "trabaja más de siete meses al año solo para pagar impuestos".

"Este dato es profundamente revelador porque refleja el enorme esfuerzo que hacen los ciudadanos y la carga que soportan. ¿Todo ese esfuerzo sirve para mejorar la vida de la gente?, ¿se traduce en mejores servicios públicos?, ¿se traduce en más oportunidades?, ¿en una mejor calidad de vida?. La respuesta es clara: un rotundo no".