El PP de C-LM exige al PSOE regional que "demuestre su decencia" y "fuerce la dimisión" de Sánchez

La vicesecretaria de Igualdad y Mujer del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Patricio. - PP

GUADALAJARA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Igualdad y Mujer del Partido Popular de Castilla-La Mancha, María Patricio, ha exigido este sábado al Partido Socialista que aproveche la celebración de su Comité Federal para "demostrar si aún queda decencia dentro del PSOE" y anteponer "España y la dignidad de sus siglas al interés personal de Pedro Sánchez".

Durante su intervención en rueda de prensa, Patricio ha sido contundente al afirmar que los socialistas tienen hoy "la obligación moral" de decidir si siguen "mirando hacia otro lado" o si dan "un paso al frente". En este sentido, ha advertido de que "permanecer en silencio ya no es una posición neutral, sino asumir la deriva política y moral que atraviesa el Gobierno y ser cómplice de sus tropelías", según ha informado el PP en nota de prensa.

La dirigente 'popular' ha señalado directamente al PSOE de Castilla-La Mancha, al PSOE de Guadalajara y al presidente regional, Emiliano García-Page, asegurando que si no exigen la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones "quedará claro que todo ha sido un teatrillo".

"Ya no valen los discursos ni las medias tintas. Es el momento de retratarse", ha subrayado Patricio, quien ha añadido que quienes dicen discrepar dentro del PSOE, pero no actúan, "demostrarán que han antepuesto las siglas al interés de España".

Asimismo, ha advertido de que "nadie podrá seguir presentándose como la voz crítica del PSOE" si, llegado este momento decisivo, optan por sostener al actual presidente del Gobierno.

Patricio ha denunciado que España se encuentra en una situación de "bloqueo institucional permanente", con años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado y un Ejecutivo que "ha convertido la excepción en la norma y ha sustituido el diálogo parlamentario por la supervivencia política".

En esta línea, ha lamentado que cada día se conozcan nuevas informaciones sobre "escándalos y casos de corrupción que rodean al Gobierno", lo que, a su juicio, está deteriorando gravemente la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

"La respuesta del Gobierno nunca ha sido asumir responsabilidades, sino atrincherarse y levantar cortinas de humo para tapar sus vergüenzas", ha criticado.

Por todo ello, desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha han reclamado "devolver la voz a los españoles", mediante la asunción de responsabilidades políticas, la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria inmediata de elecciones.

"España merece estabilidad, transparencia y un Gobierno centrado en resolver los problemas reales de los ciudadanos", ha zanjado.