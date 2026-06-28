PP C-LM lamenta que Page fuera "absolutamente incapaz" de pedir la dimisión de Sánchez en el Comité Federal del PSOE

El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano. - PP

TOLEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Serrano, ha asegurado que el Comité Federal del PSOE celebrado este sábado confirmó que el presidente regional y secretario general del PSOE en la región, Emiliano García-Page, "ha decidido convertirse en el mejor actor de reparto de la película de un PSOE acorralado por la corrupción", al tiempo que volvió a demostrar que "sus palabras nunca van acompañadas de hechos".

Serrano ha lamentado que García-Page fuera "absolutamente incapaz de pedir la dimisión de Pedro Sánchez", una decisión que, ha señalado, "esperaban millones de españoles después de todos los escándalos de corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno de España", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

"Una vez más, Page escenifica una supuesta indignación, pero cuando llega el momento de actuar siempre termina respaldando a Pedro Sánchez", ha afirmado.

Además, el dirigente 'popular' ha criticado el "ejercicio de cinismo" protagonizado por García-Page al volver a reclamar una cuestión de confianza para el presidente del Gobierno, cuando "esta misma semana los diputados socialistas de Castilla-La Mancha votaron en el Congreso en contra de la iniciativa impulsada por el Partido Popular para exigir precisamente ese mecanismo parlamentario".

"Ayer Page habló del PSOE porque su principal preocupación es el futuro de su partido, no el futuro de Castilla-La Mancha. Apenas dedicó tiempo a los problemas de los castellanomanchegos porque ha dejado de ejercer como presidente de esta tierra para convertirse en un dirigente preocupado exclusivamente por salvar las siglas del PSOE", ha señalado.

Igualmente, Serrano ha recordado que García-Page aseguró que debía evitarse que la corrupción pasara factura al PSOE, olvidando que "es precisamente su partido el epicentro de los escándalos que están deteriorando la confianza de los ciudadanos y la imagen de España" y que el Gobierno de Pedro Sánchez "se sostiene gracias al apoyo del PSOE de Castilla-La Mancha y de los ocho diputados que responden políticamente a Emiliano García-Page".

Por ello, Serrano ha incidido en que "si Page realmente quiere que los españoles hablen en las urnas, solo tiene que retirar el apoyo parlamentario que mantiene vivo al Gobierno de Pedro Sánchez" porque ya "no caben medias tintas, o se está del lado de los españoles y de la regeneración democrática, o se sigue sosteniendo a un presidente agotado y cercado por la corrupción".