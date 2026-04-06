PP C-LM llama a Page "pésimo gestor" y afirma que crece la recaudación fiscal pero no mejoran los servicios públicos

La portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández. - PP C-LM

TOLEDO 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha calificado este lunes al presidente socialista, Emiliano García-Page, como un "pésimo gestor", argumentando que, a pesar de que la recaudación vía impuestos no deja de aumentar, esto no se traduce en mejores servicios públicos.

De esta forma se ha expresado la portavoz regional de los populares tras informar de que, en Castilla-La Mancha, se han recaudado más de 1.200 millones de euros en tan solo los dos primeros meses del año, un 11,5 por ciento más que el pasado ejercicio, siendo los ingresos por IVA y por IRPF los principales, según ha trasladado el PP por nota de prensa.

Un dinero, según Hernández, que sale del bolsillo de los castellanomanchegos y que, por desgracia, no se revierte en unos mejores servicios públicos. Page "cada día recauda más y, en lugar de bajarnos los impuestos, nos los sube", ha relatado la portavoz de los populares que ha insistido en que, "con más recaudación en la región, pagamos más por el agua, por la basura o vemos como es más caro cada día hacer la compra".

Además, Alejandra Hernández ha lamentado que, a pesar de todo ello, contamos con "las mayores listas de espera sanitarias" y no hay dinero para arreglar o hacer nuevas carreteras o para ayudar al sector primario que atraviesa una situación complicada.

La portavoz regional del PP ha recordado como el PSOE de Page ha votado en innumerables ocasiones en contra de bajar los impuestos en la región, tanto en las Cortes Regionales como en el Congreso de los Diputados, por ello ha aseverado que los socialistas están empobreciendo a los castellanomanchegos a través de recaudaciones en impuestos "récord" y "metiendo la mano en los bolsillos a todos los ciudadanos".

Mientras esto ocurre, ha argumentado, en Castilla-La Mancha más del 50 por ciento de las familias no llegan a final de mes, contamos con los salarios más bajos del país y con las tasas de pobreza más altas de toda España. Y todo ese dinero de más que hay en las arcas del gobierno de Page, deja de estar en los bolsillos de los castellanomanchegos y sigue sin revertirse en mejores servicios públicos, ha reiterado.

"Y este es el Partido Socialista de Emiliano García-Page, el que recauda más que nunca mientras los servicios públicos, las familias, las empresas y los autónomos cada día están peor", ha concluido Hernández.