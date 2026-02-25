PP C-LM reclama al PSOE de García-Page explicaciones sobre la supuesta vinculación de José Bono con el caso Koldo

La portavoz del PP de C-LM, Alejandra Hernández. - PP

TOLEDO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha censurado "el atronador silencio" del presidente regional, Emiliano García-Page, ante las informaciones conocidas en los últimos días sobre el exministro socialista y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono y su citación en la Comisión de Investigación del Senado de España en el marco del Caso Koldo.

Hernández ha recordado en una rueda de prensa en Toledo que la comparecencia de Bono en dicha comisión "no es una opinión, sino un hecho", y ha incidido en que se produce para dar explicaciones sobre su relación con sociedades y actividades que están siendo objeto de investigación dentro de una trama que afecta al entorno del PSOE, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Lo verdaderamente grave en este momento no es solo la citación de un expresidente de Castilla-La Mancha, sino el silencio absoluto de Page y de todo el PSOE regional", ha afirmado.

La portavoz del PP-CLM ha denunciado que, tras más de una semana desde que se conocieran las informaciones, "no ha habido ni una explicación, ni una valoración, ni una aclaración pública por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha ni de la dirección socialista en la región".

"Silencio en Madrid, silencio en Castilla-La Mancha, silencio de Page, silencio de Sergio Gutiérrez y Esther Padilla y los castellanomanchegos tienen derecho a saber", ha insistido.

Hernández ha dicho que resulta "incomprensible" que Page no haya ofrecido una posición clara sobre un asunto que afecta a quien fue máximo responsable del Ejecutivo regional durante años. "¿Considera Page normal que un expresidente de esta tierra tenga que comparecer en una comisión de investigación parlamentaria por su relación con una trama bajo investigación? ¿Va a seguir mirando hacia otro lado?", ha preguntado.

LA TRANSPARENCIA "NO PUEDE SER SELECTIVA"

La portavoz regional del PP ha defendido que la transparencia "no puede ser selectiva" y que nadie está por encima de dar explicaciones. En este sentido, Hernández ha destacado que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha solicitado y conseguido la comparecencia de José Bono en la comisión, "porque creemos en la verdad y en el derecho de los ciudadanos a conocer lo que ha ocurrido".

La portavoz del PP-CLM ha criticado que mientras "algunos presuntamente se han enriquecido con verdaderas fortunas", en Castilla-La Mancha "cronifica la tasa de pobreza".

"Castilla-La Mancha merece respeto y el respeto empieza por dar la cara cuando surgen informaciones que afectan a la honorabilidad de nuestras instituciones", ha señalado, ya que "el PSOE no puede exigir ejemplaridad a los demás mientras guarda silencio cuando las informaciones afectan a los suyos".

Por todo ello, Alejandra Hernández ha reclamado al PSOE de Castilla-La Mancha que "rompa su silencio, dé explicaciones claras y diga a los ciudadanos qué valoración hace sobre la vinculación de José Bono con el Caso Koldo".