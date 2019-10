PP opina que o el Gobierno termina cuadrando "a martillazos" el presupuesto de C-LM o acabarán pagándolo los ciudadanos

Publicado 01/10/2019 12:59:11 CET

TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez ha opinado este martes que si el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla-La Mancha ya nace "obsoleto" si se ha elaborado teniendo en cuenta la deuda antigua de la Comunidad Autónoma y entonces el Gobierno regional "o termina cuadrándolo a martillazos" o terminarán pagándolo los ciudadanos de la región.

En rueda de prensa, Rodríguez ha lamentado que el Ejecutivo aún no les haya entregado el Proyecto de Ley ni les haya comunicado a los grupos parlamentarios las cifras que contiene "para empezar a aportar propuestas", que en el caso del PP pasan "por garantizar el mismo nivel de prestación de los servicios públicos y conseguir una bajada de impuestos que garantice que el consumo no se ralentice".

Tras criticar que el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ya consiguiera este lunes una foto y este martes otra en las Cortes --donde ha presentado el texto al presidente del Parlamento, Pablo Bellido--, ha considerado que el titular de Hacienda "está siendo demasiado optimista a la hora de establecer los cálculos".

"Ese optimismo no quiere decir que en el PP seamos pesimistas, sino realistas", de tal manera que, a su juicio, "este presupuesto no deja de ser papel mojado, solo busca conseguir una foto, no deja de ser el del postureo y la mentira" ya que, cuando los técnicos de la Consejería elaboraron los presupuestos "existía una cifra de deuda pública, de algo más de 14.500 millones de euros y a día de hoy la cifra de deuda pública ha aumentado hasta los casi 15.000 millones".

Frente a estas cuentas, la propuesta del PP será "clara y contundente y siempre será mirando por intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, para conseguir que se dinamice la economía, crezca el empleo y los ciudadanos paguen menos impuestos. Todo lo que no sean esas tres premisas nos van a tener enfrente".

POLÍTICA DE POSTUREO CON EL AGUA

De otro lado, preguntado por la posibilidad de aplazar la convocatoria de la Mesa del Agua, como ha propuesto el Ejecutivo regional hasta que pasen las elecciones, Rodríguez ha destacado que "cuando el PP quiere sumar, ahora dicen que no van a convocarla", arremetiendo contra la "política de postureo" del Gobierno. Según ha manifestado, los 'populares' van a seguir exigiendo que ese órgano "siga adelante y se convoque".