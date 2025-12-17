PP, perplejo por la "guerra interna" entre Tolón y Padilla tras las palabras de Simón, acusa a Page de haberla provocado

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, en rueda de prensa. - PP CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha asegurado que en el seno de su partido están "perplejos y preocupados" por lo que consideran una "guerra interna" en las filas del PSOE a cuenta de las palabras pronunciadas el pasado viernes por la consejera de Igualdad del Gobierno autonómico, Sara Simón, al poner en duda la legitimidad de las primarias en las que Pedro Sánchez se hizo con la Secretaría General del partido.

Una "guerra interna" escenificada este miércoles primero por la delegada del Gobierno de Pedro Sánchez en la región, Milagros Tolón, quien se refería a estas afirmaciones para asegurar que la consejera castellanomanchega estaba difundiendo bulos.

Un extremo que, minutos después, ha sido rebatido por la portavoz gubernamental del Ejecutivo de Emiliano García-Page, quien ha ido a la contra apuntando a Tolón y asegurando que no debiera ponerse "nerviosa" quien ha estado en contacto con socialistas envueltos en escándalos como José Luis Ábalos o Paco Salazar.

"Ahora salen dos mujeres peleándose con gravísimas acusaciones, mientras que el que tiene que dar la cara, es decir, Emiliano García-Page, no lo hace. Y además está intentando tapar con ello las declaraciones de la consejera de Igualdad", considera la portavoz 'popular' en declaraciones a Europa Press.

Según la teoría de Alejandra Hernández, las disculpas pedidas por la propia Simón fueron propiciadas por haber "recibido presiones", de las que culpa al líder de los socialistas en Guadalajara, Pablo Bellido; o al propio García-Page.

"Dice la consejera que se equivocó diciéndolo pero no lo niega. Es decir, dice que se equivocó haciéndolo público, lo cual no niega que existieran irregularidades. Desde luego es una frivolidad lo que acaba de suceder", remata.

Por último, pide al PSOE "dejarse de cortinas de humo" con esta "discusión entre mujeres", algo que puede hacer el líder del partido. "Que Emiliano García-page aclare si existieron irregularidades o no".