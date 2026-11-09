El PP pide estudiar el uso de edificios públicos vacíos para crear alquiler asequible en Guadalajara

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, atiende a los medios. - PP

GUADALAJARA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha planteado la puesta en marcha de estudios conjuntos entre el Gobierno de España, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Consistorio para estudiar la transformación de edificios públicos actualmente vacíos en viviendas destinadas al alquiler asequible.

Entre los inmuebles que podrían analizarse ha citado el parque móvil municipal, la antigua cárcel de hombres de la calle Virgen del Amparo, la antigua cárcel de mujeres y el edificio de los antiguos juzgados.

Se trata de una de las principales propuestas expuestas este lunes por Esteban, quien ha comparecido en la Plaza Mayor para abordar las políticas municipales en materia de vivienda y defender la necesidad de incrementar la oferta residencial ante el encarecimiento de los precios de compra y alquiler.

El también teniente de alcalde ha reconocido que se trata de "un problema que preocupa mucho a todos los vecinos de Guadalajara" y ha defendido que, para darle respuesta, es necesario poner en el mercado más viviendas.

La iniciativa sobre los edificios públicos pasa por que las tres administraciones impulsen estudios técnicos, jurídicos, económicos y patrimoniales que permitan determinar las posibilidades de estos inmuebles para acoger viviendas, respetando sus características arquitectónicas y su valor patrimonial.

Esteban ha señalado que se trata de miles de metros cuadrados que actualmente están vacíos y que podrían tener un nuevo uso residencial. Además, el Ayuntamiento de Guadalajara ofrece poner a disposición del Gobierno central y de la Junta todo el suelo dotacional público de titularidad municipal existente en la ciudad para que pueda destinarse a la construcción de viviendas en régimen de alquiler asequible.

UN 36% DE VIVIENDA PROTEGIDA

En cuanto al balance de las actuaciones municipales, Esteban ha asegurado que Guadalajara es la capital de provincia de Castilla-La Mancha donde más vivienda protegida se construye y ha cifrado en alrededor de 600 las viviendas que actualmente están en edificación con algún tipo de protección, lo que representa aproximadamente el 36% del total de las que se construyen en la ciudad.

Como ejemplo de las promociones en marcha, ha citado la licencia concedida recientemente por la Junta de Gobierno Local para construir 88 viviendas de precio tasado en la SUE-30. Entre las herramientas urbanísticas impulsadas por el equipo de Gobierno, ha destacado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con la que se pretende dotar a Guadalajara de más suelo residencial e industrial.

Sobre este instrumento, Esteban ha defendido que permitirá que la ciudad crezca y pueda ofrecer oportunidades laborales y residenciales, de manera que quienes vengan a trabajar a Guadalajara también tengan la posibilidad de vivir en ella.

"Lo que queremos es que Guadalajara sea una ciudad de oportunidades, una ciudad a la que quiera cualquier vecino venir a trabajar y, además, tenga la posibilidad de que, si trabaja aquí, pueda quedarse a vivir aquí", ha señalado.

Otra de las actuaciones destacadas es el Plan Especial del Casco conel que se busca facilitar la construcción de viviendas en el centro histórico y favorecer su recuperación. En este sentido, ha precisado que, aunque todavía está pendiente de aprobación, el portavoz popular ha asegurado que ya hay solares con licencia de obra y que la iniciativa ha sido presentada a distintos sectores.

Esteban considera que esta herramienta permitirá que centenares de viviendas puedan construirse en solares actualmente vacíos, lo que contribuiría a aumentar la población del casco antiguo y favorecer la actividad comercial, hostelera y de servicios.

En este sentido, ha defendido que el objetivo es "dejar de ver solares en la ciudad de Guadalajara y que en lugar de solares haya vivienda". A estas medidas se suma la ordenanza municipal que permite transformar locales comerciales vacíos en viviendas.

El portavoz 'popular' ha reconocido que esta vía no permitirá generar miles de nuevos hogares, pero sí aprovechar espacios que actualmente no tienen actividad y contribuir a ampliar la oferta residencial.

En su diagnóstico sobre el mercado residencial, Esteban ha defendido que el encarecimiento de la vivienda responde al desequilibrio entre una demanda elevada y una oferta insuficiente. Por ello, considera que la solución pasa por construir más viviendas, tanto protegidas como destinadas al alquiler asequible.

El portavoz 'popular' ha cuestionado las medidas de intervención del mercado, al considerar que pueden generar inseguridad jurídica y provocar que inmuebles que antes estaban disponibles para alquilar se retiren de la oferta.

Por último, ha dirigido críticas al portavoz socialista, Alberto Rojo, al que ha reprochado su etapa como diputado nacional y su respaldo al Gobierno de Pedro Sánchez. Esteban ha cuestionado que el PSOE reclame más vivienda pública desde la oposición municipal cuando, a su juicio, el Ejecutivo central no ha dado respuesta a esta necesidad.

"Para que el precio de la vivienda baje, tanto en la adquisición como en el alquiler, hay que construir más vivienda, toda la vivienda que sea necesaria", ha aseverado, admitiendo que si bien se necesitan más pisos, desde el Ayuntamiento se está trabajando en distintas actuaciones encaminadas a ello.

ANTE LA JUNTA ELECTORAL

Preguntado por la reclamación presentada por el PSOE ante la Junta Electoral, al considerar que algunas comunicaciones municipales podían suponer una difusión de logros de gestión durante el periodo electoral, Esteban ha defendido que estas publicaciones forman parte de la actividad habitual del Ayuntamiento y de su obligación de mantener informados a los vecinos sobre las actuaciones que se llevan a cabo.

No obstante, ha reconocido que, ante la convocatoria electoral, es necesario extremar la prudencia y ha explicado que el propio Consistorio retiró de oficio alguna información que podía situarse "al límite de lo que se puede hacer en estos días".

En este sentido, ha asegurado que el equipo de Gobierno no tiene inconveniente en corregir o retirar cualquier contenido si se considera que puede contravenir la normativa. "Si en alguna cuestión pudiera haber habido alguna mala interpretación o algo que no se podía hacer, pues no hay ningún problema en retirarlo", ha concluido.