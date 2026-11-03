El PP pide al Gobierno medidas que garanticen el teletrabajo a afectados por la interrupción del AVE a Ciudad Real

Archivo - Tramo de la Línea de AVE Madrid-Sevilla. - ADIF - Archivo

CIUDAD REAL 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha exigido al Gobierno central la puesta en marcha de un plan extraordinario para proteger a los miles de trabajadores de Ciudad Real y Puertollano afectados por la interrupción de la conexión de Alta Velocidad con Madrid tras el accidente de Urda.

Según Fúnez, esta interrupción está suponiendo en muchos casos hasta seis horas de desplazamientos para acudir a sus puestos de trabajo por parte de los afectados.

"La tragedia ferroviaria en Urda no puede convertirse también en una tragedia laboral y familiar", ha defendido Fúnez en redes sociales, según informa al partido.

Por ello, ha reclamado al Gobierno que garantice el teletrabajo siempre que sea posible y que ponga en marcha medidas para fomentar la flexibilidad horaria y la protección del empleo, además de ayudas para compensar los gastos adicionales de desplazamiento que están sufriendo muchas familias tras la suspensión del servicio de la Alta Velocidad.

Fúnez ha insistido en que esta situación afecta a la vida familiar y laboral de miles de ciudadanos, que viven con "angustia" no saber si podrán llegar a recoger a sus hijos al colegio o podrán conservar su empleo"

"Suspender los trenes por seguridad puede ser necesario. Dejar sin soluciones a miles de trabajadores y familias, no", ha señalado Fúnez, quien ha advertido de que "que se pare el AVE no puede significar que se pare la vida de miles de familias". "No podemos permitir que estas familias tengan que elegir entre su trabajo y sus hijos".