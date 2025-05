PP pide a Page trabajar por Pacto del Agua de C-LM y cesar las "guerras" que "intentan dividir" a castellanomanchegos

TOLEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, trabajar por el Pacto Regional por el Agua y cesar las "guerras" que "intentan dividir" a los castellanomanchegos.

Así lo ha señalado ante los medios de comunicación en las Cortes regionales, donde Agudo ha reiterado la posición "clara" que defiende y ha defendido siempre el PP regional "que no es otra que la de trabajar" por lo que se firmó en el Pacto Regional por el Agua, recordando, además, que el presidente del PP-CLM, Paco Núñez, en una interparlamentaria celebrada en Toledo, entregó al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el Pacto Regional por el Agua.

"La posición que está defendiendo Núñez, como alternativa de gobierno para Castilla-La Mancha y que sin lugar a duda defendería hoy como presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, es la de trabajar por llevar a cabo todos y cada uno de los acuerdos que firmaron casi 50 entidades de Castilla-La Mancha hace cinco años en el Pacto Regional por el Agua. El PP de España conoce el acuerdo, lamento que García-Page no fuera capaz de entregárselo a Pedro Sánchez".

La dirigente 'popular' ha pedido a García-Page que, si está en desacuerdo con lo que firmó, que se lo explique a los castellanomanchegos. Además, ha insistido al PSOE en cesar esa guerra por el agua que mantiene en redes sociales, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Desde hace tiempo no conocemos otra política socialista en esta región que la de las redes sociales. Los portavoces, en concreto el número 2 de Page, Sergio Gutiérrez enviado por Page, no hace otra política en esta tierra que no sea otra que a golpe de clic en distintas redes sociales. Porque preocuparse de las preocupaciones que tienen los castellanomanchegos, cero".

Asimismo, Agudo ha subrayado que no entiende ese "nerviosismo" en el Gobierno y en los portavoces del Partido Socialista. "Siempre hemos valorado al PSOE de Castilla-La Mancha como un partido serio, aunque no compartamos en absoluto la gestión de Page. Pero en los últimos días hemos visto cómo ese partido serio se está convirtiendo en una caricatura. El dúo Page-Gutiérrez está caricaturizando al PSOE, están convirtiendo al PSOE de Castilla-La Mancha y, por lo tanto, al Gobierno de Castilla-La Mancha en un meme".

Y ha sido "contundente" con el PSOE al que acusa de intentar dividir a la sociedad de esta tierra en materia de agua, mientras ya existe una posición común que es el Pacto Regional por el Agua firmado hace casi 5 años por casi 50 entidades de la región.

Un posicionamiento común que, según Agudo, el gobierno de Emiliano García-Page "no está cumpliendo". "40 años haciendo del tema del agua una guerra en nuestra tierra para dividir a la sociedad y ahora que hay un pacto, en vez de defenderlo y cumplir con los acuerdos de los firmantes, a lo que se están dedicando es a seguir insultando a la oposición".

"¿Qué problema tiene Page con el Pacto del Agua? La verdad que no entendemos cómo siguen echando leña al tema del agua, quizás para conseguir algún voto. Desde luego que desde el PP hoy, zanjando ese ridículo que están haciendo, le pedimos seriedad y que se pongan a trabajar de una vez por lo importante para Castilla-La Mancha. Porque en Castilla-La Mancha hay muchas necesidades en todos los ámbitos, empezando por el ámbito sanitario, como para que los que hoy gobiernan esta tierra estén haciendo guerras para dividirnos, cuando hoy más que nunca tenemos que estar unidos en defensa de nuestra tierra", ha concluido.