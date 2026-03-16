PP pide a PSOE que apoye sus enmiendas a Ley de Acomopañamiento sobre carrera profesional y concierto con tercer sector

La portavoz del PP de C-LM, Alejandra Hernández. - PP

TOLEDO, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, ha pedido al PSOE apoyar las enmiendas del PP para recuperar la carrera profesional sanitaria y reforzar el concierto social.

Así lo ha manifestado este lunes en rueda de prensa, donde Hernández ha explicado que la próxima semana se celebrará un pleno en las Cortes regionales "muy importante y relevante, sobre todo para nuestro Estado de Bienestar".

Hernández ha señalado que en ese pleno se debatirá la Ley de medidas administrativas y tributarias que determinará cómo se va a gastar el presupuesto, "cómo se va a gastar y en qué el dinero de todos los castellanomanchegos".

"Desde el PP hemos presentado varias enmiendas entre ellas dos para garantizar y fortalecer nuestro Estado de Bienestar: la eliminación de la prohibición de recuperar la carrera profesional sanitaria y una segunda que propone modificar la Ley de Servicios Sociales para poner en marcha el concierto social con el tercer sector", ha abundado.

La portavoz ha subrayado que estas medidas no solo las defiende el PP, sino que "las piden los sanitarios, los ciudadanos y el tercer sector". "No son caprichos, es justicia", ha afirmado.

Por ello, ha defendido que ambas enmiendas deberían salir adelante con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, especialmente ante la situación que, ha dicho, vive la sanidad en la región.

Hernández ha advertido de que el sistema sanitario atraviesa una "situación límite" que los ciudadanos sufren a diario cuando intentan conseguir cita con su médico de Atención Primaria, cuando esperan para ver a un especialista o cuando necesitan una intervención quirúrgica y pasan "días, semanas, meses o incluso años" aguardando en las listas de espera.

"Los sanitarios están agotados y hartos de tantas mentiras, por eso han alzado la voz para explicar la situación real que atraviesa el sistema sanitario en Castilla-La Mancha. Es imposible combatir esa situación, mientras Page se niegue a recuperar la carrera profesional sanitaria. Algo que está provocando la fuga de talento de la región y dificultades para atraer profesionales sanitarios".

La segunda enmienda presentada por el PP plantea modificar la Ley de Servicios Sociales para impulsar el concierto con el tercer sector, entidades que prestan servicios a personas vulnerables, dependientes o con discapacidad.

Hernández ha destacado que estos colectivos realizan una labor que en muchos casos no presta directamente la Administración regional, por lo que necesitan estabilidad jurídica y presupuestaria para poder seguir atendiendo a quienes más lo necesitan.

"Es de justicia que la administración ayude a aquellos que más lo necesitan y que sostienen en buena parte nuestro Estado de Bienestar", ha manifestado.

Por todo ello, Alejandra Hernández ha insistido en que el pleno de la próxima semana es el momento adecuado para aprobar estas medidas y dejar atrás "las excusas".

"La región no aguanta ni una mentira más de Page. Es el momento de los hechos, de las certezas y del compromiso con la sanidad y con el tercer sector en Castilla-La Mancha", ha sentenciado.

En este sentido, ha recordado que el presidente del PP autonómico, Paco Núñez, ha enviado una carta abierta a Emiliano García-Page para pedirle que apoye estas enmiendas con el objetivo de garantizar el Estado de Bienestar en la región.

"El próximo pleno permitirá comprobar cuál es la posición del PSOE de Page, donde tendrán la oportunidad de apoyar las enmiendas del PP para impulsar el concierto con el tercer sector y eliminar la prohibición que impide recuperar la carrera profesional sanitaria. Está en su mano y él solito, una vez más, se va a retratar", ha zanjado.