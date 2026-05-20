PP pregunta a Page si va a exigir retirar el premio de Juventudes Socialistas a Rodríguez Zapatero tras su imputación

Carolina Agudo. - PP C-LM

TOLEDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha cuestionado este miércoles el "silencio" de dirigentes socialistas de Castilla-La Mancha ante los últimos acontecimientos políticos y judiciales, mencionando expresamente al secretario de Organización del PSOE regional y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, "por cierto, líder de las Juventudes socialistas de Zapatero".

"Llevan años repartiendo carnés de democracia y dando lecciones de política, pero ahora estácallado. Esto es lo que ocurre cuando el PSOE de Page está en todas las salsas corruptas de su partido".

Según informa el PP, Agudo ha recordado el reconocimiento otorgado hace años por Juventudes Socialistas a José Luis Rodríguez Zapatero en un acto celebrado en Toledo con Emiliano García-Page "como maestro de ceremonias", preguntándose si ahora el PSOE regional exigirá retirar dicho premio.

"Esto ya no va de casos aislados, esto es una costumbre y una forma de ejercer el poder, va de una red política basada en el silencio, el encubrimiento y la supervivencia mutua de todos los socialistas. El PSOE tiene un problema moral de arriba abajo. Page no puede seguir escondido: o está con la regeneración democrática o sigue sosteniendo a Sánchez. No puede estar diciendo en prensa que no y en el Congreso que sí, porque ambas cosas son incompatibles", defendido.

Y es que la secretaria de los 'populares' castellanomanechegos ha ha acusado al presidente regional, Emiliano García-Page de ser "el sostén imprescindible" de Sánchez y "las vergüenzas" del PSOE: "Sánchez es a Rodríguez Zapatero, lo que Page es a Pedro Sánchez".

"Ya nadie puede fingir sorpresa ni mirar hacia otro lado" ante la situación que atraviesa el PSOE, señalando directamente a Emiliano García-Page como "el colaborador necesario y el sostén político imprescindible" para que Pedro Sánchez continúe al frente del Gobierno de España.

"Sánchez es a Rodríguez Zapatero lo que Page es a Pedro Sánchez", ha dicho responsabilizando al presidente castellanomanchego de apuntalar políticamente al actual Ejecutivo nacional mientras, a su juicio, el PSOE atraviesa una crisis marcada por "vergüenzas, indecencias y terremotos judiciales".

"Si hoy Zapatero está imputado por liderar una trama criminal es gracias a la colaboración política, institucional y moral de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, del PSOE", ha mantenido.

Asimismo, la portavoz parlamentaria ha defendido que si Pedro Sánchez continúa gobernando es "gracias al apoyo, a los votos, al silencio y a la complicidad de Emiliano García-Page", insistiendo en que el presidente regional ya no puede seguir proyectando una imagen de "socialista moderado o verso suelto".

"Cuando Sánchez ha necesitado oxígeno, ahí ha estado Page. Cuando el sanchismo ha necesitado un respaldo firme, ahí ha tenido al de Emiliano García-Page y cuando el PSOE se ha hundido en el barro de los escándalos, ahí tiene los votos de Page apuntalando a Sánchez. No basta con poner cara de preocupación o sorpresa en entrevistas mientras se sostiene el mismo proyecto político, porque es el mismo proyecto en España y en Castilla-La Mancha", ha apostillado.

Agudo ha asegurado que "el deterioro ético y moral del PSOE no es ajeno a Page", insistiendo que tanto el presidente regional como Pedro Sánchez comparten el mismo proyecto político. "Sánchez decide y Page confirma, Page apuntala y legitima las acciones de Sánchez con los votos de sus ocho diputados en el Congreso".

"Sin el apoyo del Gobierno de Sánchez, Zapatero no podría haber delinquido de esta forma, por la que está imputado y por la que se le va a juzgar por liderar una trama criminal. Pero es que, sin el apoyo político de Page, Sánchez hoy no estaría en el Gobierno de España. Y esa es la cadena de responsabilidades que el PSOE de Castilla-La Mancha intenta tapar, abriendo cortinas de humo cada día, desesperadamente".