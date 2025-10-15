PP presenta cerca de 300 firmas de alcaldes de C-LM solicitando la derogación "inmediata" del "injusto" canon del agua

Archivo - El vicesecretario del área de Territorial del PP, Israel Pérez, y el presidente del Comité de alcaldes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Francisco Blanco, en una foto de archivo. - PP - Archivo

TOLEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Castilla-La Mancha ha entregado este miércoles en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, cerca de 300 firmas de alcaldes de la región para pedir la "derogación inmediata" del "injusto e irresponsable" canon del agua, haciendo un llamamiento también a los alcaldes socialistas "para que se sumen" a esta iniciativa.

El presidente del Comité de Alcaldes del PP autonómico, Francisco Blanco, que ha hecho entrega de estas firmas junto al vicesecretario regional de Política Territorial del partido, Israel Pérez, ha manifestado en declaraciones a los medios que aunque el Gobierno regional "se justifica" con que este canon "viene impuesto por Europa", esa obligatoriedad "no es tal cuando se trata de una directiva europea", insistiendo en que el Ejecutivo autonómico "tiene mecanismos que pueden evitar la imposición de este impuesto".

Además, ha incidido en que este impuesto también a afecta a agricultores y ganaderos, a las empresas "y a cada uno de los vecinos de Castilla-La Mancha".

De igual modo, ha señalado que "llama la atención" que sean los propios ayuntamientos los que se encarguen de recaudar este impuesto y no vean "ni un duro de lo recaudado" en sus municipios.

"Por eso animamos a los alcaldes también socialistas a que muestren su disconformidad y su oposición a este impuesto que Emiliano García-Page nos está imponiendo a los ayuntamientos", ha proseguido.

En este sentido, ha recordado que el pleno de la Diputación de Ciudad Real aprobaba este lunes por unanimidad solicitar a la Junta una moratoria hasta 2030 de la aplicación del canon, por lo que ha hecho un llamamiento "a otros alcaldes" socialistas que quieran sumarse a la iniciativa "que lo hagan, como sus compañeros de Ciudad Real".