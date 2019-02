PP presentará mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos para pedir a Sánchez que no negocie con Cataluña

Publicado 08/02/2019 11:06:17 CET

Tirado hace un llamamiento a la participación en la concentración del domingo: "Será la mejor moción de censura"

TOLEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local de la Ejecutiva nacional del PP, Vicente Tirado, ha anunciado que desde la Vicesecretaría que ostenta en el partido se ha ordenado presentar en todos los ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales mociones o proposiciones no de ley contra "la ruptura de la soberanía nacional" para mostrar el "desacuerdo" con la figura del relator, la cual considera "un insulto".

"Por eso queremos presentar esta iniciativa. Porque las ansias de poder de Pedro Sánchez no pueden terminar con las instituciones democráticas de España. Vamos a exigir que se cumpla el orden", ha aseverado.

Según ha señalado en rueda de prensa, estas mociones en ayuntamientos y diputaciones y proposiciones en parlamentos también busca pronunciamientos institucionales de apoyo "a esos catalanes" que también "están sufriendo la deriva independentista".

Los textos también plantearán la petición al Gobierno de España a que cese las "negociaciones" con el desafió catalán, y la exigencia de convocatoria de elecciones para "devolver la voz a los españoles por el interés general de la nación".

En cuarto lugar, la propuesta 'popular' quiere que no se acepte la constitución de una mesa unilateral entre Gobierno español y catalán. "Vamos a rechazar la figura del relator, que lo único que pretende es ir hacia la autodeterminación de Cataluña".

Otra exigencia al Gobierno de Pedro Sánchez pasa por urgir a bloquear "cualquier diálogo que ponga en duda la unidad de España".

ANIMA A PARTICIPAR EN LA CONCENTRACIÓN DEL DOMINGO

De otro lado, Tirado ha animado "a todos los españoles y castellano-manchegos" a participar en la concentración convocada este domingo en Madrid para "exigir la convocatoria de elecciones por una España Unida".

Ha considerado que "la mejor moción de censura" es la de una asistencia masiva a esta concentración. "Participar es importante, porque es decir de manera activa 'no' a la negociación entre iguales desde el Gobierno de España y un Gobierno autonómico", ha aseverado.

Ha lamentado el dirigente 'popular' que "de manera unilateral y de forma indigna un Gobierno nacional quiera decir lo que tiene que ser España".

Vicente Tirado ha confirmado que ante la "mucha demanda en todos los rincones de España" se van a poner a disposición de los ciudadanos mecanismos para poder asistir a la concentración.

"LOS DEBATES, EN LOS PARLAMENTOS"

En este punto, ha reparado en que figuras socialistas como Felipe González o Alfonso Guerra "ya han dicho que no se puede degradar España", al tiempo que ha insistido en que los debates "hay que tenerlos en los parlamentos".

"Esta concentración no es partidista, no es de partidos. Es una concentración de interés general, del interés común, de España y de los españoles. No habrá partidos, no habrá siglas, habrá sólo una bandera", ha enfatizado.

Esta concentración llega "ante la gravedad de los hechos de Pedro Sánchez, que no sólo son inmorales, sino una afrenta a las instituciones democráticas".

El dirigente 'popular' ha rechazado la figura del relator propuesta por Pedro Sánchez, y ha recetado "democracia" ante el conflicto soberanista. "No se puede negociar de forma unilateral con una Comunidad Autónoma. Unos malos presupuestos no pueden canjearse por la unidad de España", ha afirmado.

En opinión de Tirado, Pedro Sánchez "está traicionando a las instituciones democráticas", ante lo que ha pedido defender "la nación más vieja de Europa, con mejor historia, con mejores raíces y con el mejor futuro".