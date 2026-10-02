PP presume de la "estrategia transformadora como nunca ha existido" que tiene Guadalajara pese a los problemas heredados

Archivo - El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban. - EUROPA PRESS - Archivo

GUADALAJARA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alfonso Esteban, ha presumido este viernes de que la ciudad "tiene una estrategia transformadora como nunca ha existido", hasta convertirse en una ciudad "que crece" y que "se desarrolla como ninguna de Castilla-La Mancha".

Lo ha hecho durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde ha agradecido el "esfuerzo diario" y la "capacidad de trabajo" del PP y de Vox, como miembros del equipo de Gobierno, para mejorar la ciudad.

"Guadalajara es una ciudad que se transforma, en la que los servicios públicos son un objetivo prioritario de este equipo de Gobierno y de esta alcaldesa", ha comenzado su repaso a la gestión el edil del PP, que ha subrayado la "apuesta" del equipo de Gobierno por la mejora del contrato de limpieza, que supondrá una inversión de más de 500.000 euros anuales durante los próximos cuatro.

Esteban ha advertido de que "gran parte" de los "problemas" que tiene la ciudad o muchos de ellos "vienen de la desidia y del abandono" del ex alcalde y actual concejal del PSOE, Alberto Rojo, y al anterior equipo de Gobierno socialista, al que ha achacado lo ocurrido con los autobuses, donde se han encontrado "una deuda de más de 800.000 euros y un contrato en el que nada se había hecho".

Ahora, el nuevo contrato de autobuses "va a resolver muchos de los problemas que tienen los vecinos de la ciudad", va a conectar los nuevos desarrollos con el centro y con el hospital, va a solucionar el problema de los vecinos de la calle General Vives Camino, incluirá "por primera vez en marcha un autobús eléctrico por el casco histórico" y permitirá conectar la estación de autobuses con los nuevos juzgados y con la universidad.

Entre las acciones concretas ha mencionado la inversión en centros sociales, el contrato de alumbrado público, o el arreglo de la calle Chorrón, que cuenta con más de 700.000 euros de consignación presupuestaria, y un proyecto que "está a punto de terminar su redacción y una licitación que en breve se iniciará" para que los vecinos vean arreglado su barrio durante este mandato.

"Guadalajara se transforma", ha presumido el portavoz del PP, gracias a inversiones iniciadas y a la estrategia EDIL de más de 60 millones de euros, ha resaltado Esteban, que ha recriminado durante su intervención a la portavoz de Aike, Susana Martínez, sus críticas en materia de vivienda, cuando ella es "una comunista millonaria", a la que ha pedido que no trate "de cargar la responsabilidad del problema de la vivienda en los propietarios porque es una auténtica vergüenza".

ROJO, "MONAGUILLO DE PEDRO SÁNCHEZ"

Alfonso Esteban, en su segundo uso del turno de palabra, ha arremetido contra el concejal socialista y candidato a la Alcaldía, Alberto Rojo --que usó todo su tiempo en su primera intervención y dejó el debate para acudir, como diputado nacional, al Congreso de los Diputados-- por haberse ido a "apoyar a Pedro Sánchez" en la Cámara Baja, donde este viernes se votan los dos nuevos decretos sobre vivienda, en vez de quedarse en el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

"Ese es el compromiso del señor Rojo. El señor Rojo ha sido un alcalde nefasto para esta ciudad, nefasto. El peor alcalde de la democracia para la ciudad de Guadalajara", ha manifestado el edil del PP, quien ha añadido que Rojo "dejó un agujero económico de más de 23 millones de euros" y los servicios públicos "manga por hombro".

A su juicio, "el monaguillo favorito de Pedro Sánchez" es Alberto Rojo, a quien ya "evaluaron los vecinos" de Guadalajara "y le mandaron a su casa porque la mayoría le dijo que no le querían" y ahora, ha rematado, "quiere volver a intentarlo para que los vecinos de la ciudad de Guadalajara le vuelvan a decir que no le quieren".