PP propondrá que Gobierno, Junta y patronales puedan firmar acuerdos para ayudar con urgencia a afectados por DANA

TOLEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este lunes que su Grupo Parlamentario presentará una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno, la Junta y las patronales, sobre todo las de Cuenca y Toledo, puedan firmar acuerdos con los que ayudar urgentemente a autónomos, pymes y micropymes afectados por la DANA de septiembre.

De esta forma lo ha hecho saber Núñez ante los medios tras mantener un encuentro con la patronal toledana, Fedeto.

Un encuentro que, según ha detallado, tendrá su réplica en la provincia de Cuenca en los próximos días, ya que también mantendrá una reunión con CEOE-CEPYME Cuenca.

El PP busca hablar y conocer más de cerca la situación en la que el tejido productivo y comercial ha quedado tras el paso de la DANA, tal y como ha informado en nota de prensa.

El presidente de los 'populares' en la región ha recordado que la DANA, de la que "el gobierno ya no quiere hablar, ha dejado a cientos de pequeños negocios arrasados, caminos y edificios públicos en una situación compleja, alcaldes y alcaldesas solos, viviendas arrasadas y una situación ante la que tiene que responder el ejecutivo regional".

CUENCA Y TOLEDO

Pero Núñez se ha querido centrar en los daños al sector productivo, sobre todo al de las provincias de Cuenca y Toledo, que cuentan por cientos las empresas a la deriva con naves arrasadas y locales con perdidas muy cuantiosas que van más allá, incluso a la pérdida de proyectos de vida.

Según ha explicado, el Gobierno regional ha dedicado "cero euros" a ayudar a estas pequeñas empresas y autónomos de la región, pero "el hecho de que los socialistas hayan decidido abandonarlos, no implica que el PP no tenga la firme convicción de ayudarlos a recuperarse, no sólo de los daños, sino de la falta de actividad y facturación que están sufriendo desde el día de la tormenta".

Núñez ha ejemplificado esta iniciativa parlamentaria en las ayudas que puede necesitar una familia que tiene un pequeño negocio en un pueblo de la región y a la que la DANA le arrasó el negocio.

DEBATE EN CORTES

El presidente del PP ha mostrado sus dudas sobre si el PSOE permitirá tramitar la iniciativa parlamentaria o no, puesto que ahora "son ellos los que deciden qué importa o qué no a los castellanomanchegos", ya que son quienes dirán si importa o no a los ciudadanos de la región.

Núñez ha tildado la situación en el Parlamento regional tras la modificación del reglamento por la vía unilateral del PSOE como "ridícula, insólita e improcedente", y ha lamentado que el PSOE regional tenga en sus manos "la censura" para decidir de qué se habla y de qué no en el parlamento.