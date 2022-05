PP propone que la ORA sea gratuita por las tardes para los toledanos durante todo el verano

TOLEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toledo, Juan José Alcalde, ha propuesto que, durante el periodo estival, en el que se reducen las frecuencias del transporte público, el aparcamiento en la zona ORA sea gratuito por las tardes para los toledanos, una propuesta "viable y asumible" con los siete millones de euros que han sobrado del presupuesto municipal en 2021.

En rueda de prensa, el portavoz ha denunciado "la dejadez y falta de control" del Gobierno municipal en el seguimiento del contrato del Servicio de Estacionamiento Regulado, que se adjudicó en 2018, con una duración de 7 años y que incluía beneficios para los toledanos que "no se están aplicando, por lo que el contrato nos sale caro".

Así, Alcalde ha señalado que la empresa anunció la creación de la tarjeta ciudadana para unificar pagos, "una tarjeta única para pagar la ORA, el transporte público, los aparcamientos y cualquier otro servicio que decidiera el Ayuntamiento. Esto tiene unos costes que iba a asumir la empresa y que 3 años más tarde no conocemos nada de este servicio bueno para la ciudad, bueno para los toledanos, y que la empresa no desarrolla. Lo peor es que el Ayuntamiento no sigue los contratos, no hace una auditoria de los contratos, y si lo hiciera esta tarjeta estaría encima de la mesa como en otras ciudades".

Además, ha detallado que entre las mejoras del servicio se incluía la apertura de una segunda oficina para atender a los ciudadanos, que "tampoco se ha llevado a cabo", y poner al servicio del Ayuntamiento 60 plazas gratuitas en dos puntos de la ciudad, según ha informado el PP en nota de prensa.

Por este motivo, Alcalde ha afirmado que los concejales del Partido Popular "queremos que se haga una auditoria de los contratos", y que asistan a la Comisión de Hacienda para rendir cuentas de su servicio, "porque no nos podemos explicar que sobrando 7 millones de euros de la liquidación del año asado tengamos estos servicios tan deficientes".

ZONAS VERDES

De la misma forma, Alcalde ha propuesto "que se amplíen las zonas verdes para los toledanos en todos los barrios de la ciudad", y que en los barrios donde no existe, como en Santa Teresa, se creen zonas gratuitas para los vecinos.

Además, ha reclamado "una solución para el barrio de Palomarejos", porque "no tiene sentido que después del cierre del hospital, que se mantengan avenidas enteras vacías de coches con zona naranja", cuando habría que facilitar a los vecinos que acudan a Palomarejos para reactivar el comercio y dinamizar la economía del barrio.