PP replica a PSOE haber apoyado "desde el primer momento" la mejora salarial de los jardineros de Guadalajara

GUADALAJARA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara ha aseverado que la sentencia sobre los jardineros "no es un varapalo al equipo de Gobierno," sino "una mejora laboral" que éste ha apoyado "desde el primer momento", acusando al PSOE de tener actitud "irresponsable y manipuladora".

Según ha indicado el concejal de Medio Ambiente, José Luis Alguacil, los socialistas "vuelven a demostrar que su único objetivo es atacar al equipo de Gobierno y generar confusión entre los ciudadanos, incluso a costa de los trabajadores municipales".

Y es que Alguacil ha lamentado que el edil socialista Ignacio Flores "celebre lo que él llama un varapalo judicial a Guarinos", cuando en realidad se trata de "una resolución que reconoce un derecho laboral --el plus de fin de semana-- a los trabajadores de la contrata de jardines, un derecho que este equipo de Gobierno ha respetado, apoyado y acompañado desde el primer momento".

Desde el Grupo Popular, en nota de prensa, han recordado que el conflicto laboral surgió entre la empresa concesionaria y los trabajadores, y que "el Ayuntamiento ha cumplido con su papel, que es velar por el cumplimiento del pliego de condiciones".

"Antes de hablar, el Partido Socialista debería leerse el pliego del contrato de jardines", ha señalado el concejal José Luis Alguacil.

"Fue un contrato licitado por este equipo de Gobierno tras años de abandono socialista, que mejora las condiciones laborales, multiplica por tres la superficie atendida y refuerza los medios humanos y materiales en parques y jardines".

El concejal ha insistido en que "los trabajadores han seguido los cauces legales para defender sus derechos, y han contado en todo momento con el respaldo de la concejalía de Medio Ambiente".

Por ello, ha calificado de "falsas y malintencionadas" las declaraciones del PSOE, que "intenta vincular esta sentencia con una supuesta negligencia del Ayuntamiento".

"El PSOE miente cuando pretende apropiarse de una mejora laboral que ha sido impulsada y respaldada por este equipo de Gobierno", ha afirmado Alguacil, quien ha acusado al grupo socialista de "intentar enfrentar a los trabajadores con el Ayuntamiento, en lugar de trabajar por el bienestar de la ciudad".

De ahí que haya defendido que su grupo no va a permitir que "un grupo político que consiguió hundir todas y cada una de las contratas municipales de este Ayuntamiento con Rojo como el peor alcalde de Guadalajara, que dejó caducar contratos y no hizo sino acumular deudas, y que puso en peligro tanto los servicios municipales como a los propios trabajadores, siga mintiendo con esta desfachatez y esta cara dura".