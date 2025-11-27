El PP saca adelante el presupuesto de Puertollano para 2026 gracias a la abstención de IU tras incluir un plan de empleo

Pleno en el Ayuntamiento de Puertollano. - AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO

CIUDAD REAL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Corporación Municipal de Puertollano (Ciudad Real) ha aprobado este jueves, con el voto de calidad del alcalde, Miguel Ángel Ruiz, la propuesta de presupuestos municipales para 2026 tras consignar los votos a favor del Partido Popular, la abstención de Izquierda Unida y los votos en contra de PSOE y Vox.

La validación de las cuentas ha sido posible gracias a la concesión tácita de Izquierda Unida, que se ha abstenido tras ver recogido en el documento su propuesta de creación de un plan de empleo municipal para mantenimiento de instalaciones y el reforzamiento del plan Corresponsables.

El portavoz de Vox, Félix Canal, ha justificado su voto en contra recriminando al equipo de Gobierno que no buscara apoyos antes de presentar la propuesta presupuestaria, por lo que ha renunciado al cambalache de cifras y partidas. En todo caso ha recriminado al PP que se hayan congelado las ayudas y asignaciones a la festividad del Santo Voto, a la Semana Santa o a las asociaciones de vecinos.

De su lado, el concejal Jesús Manchón, visiblemente desconcertado e incómodo ante la postura de Vox, que asegura que "no conocía", ha acusado al portavoz del partido de Abascal de un "ataque de cuernos", aludiendo a su tradicional relación de cercanía con el grupo municipal del Partido Popular.

Por su parte, el edil socialista Manuel Sánchez ha defendido las enmiendas presentadas por su partido --entre las que destacaban medidas para impulsar la demografía y el empleo joven, como un cheque bebé y un bono alquiler joven municipal-- y la inclusión de cuantiosas transferencias del Gobierno regional, pero ha lamentado la actitud "infantil" del PP por rechazarlas y la falta de consenso político.

En este lado, el concejal de Hacienda, Andrés Gómez, y el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, han recalcado que el Ayuntamiento no tiene competencias para realizarlas y que algunas de ellas incurren en la "demagogia" sobrepasando las capacidades económicas del Ayuntamiento, al margen de que, a su juicio, las propuestas del PSOE pasan por perjudicar a los funcionarios recortando horas extras.

Asimismo, el alcalde ha recriminado a Vox que haga partidismo dejando a un lado los intereses de los ciudadanos y que "tristemente" ni siquiera haya intentado argumentar técnicamente su negativa.

NUEVA NORMATIVA PARA PATINETES

Por otra parte, ha sido aprobada la nueva ordenanza de movilidad, tráfico y transportes con el voto a favor del Partido Popular y la abstención de los grupos de la oposición. Esta modificación regulariza el uso de patinetes eléctricos por el casco urbano de Puertollano, cuyo uso se prohíbe a menores de 16 años y que sea utilizado por más de una persona. Además se establece una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora.

Los usuarios tendrán que utilizar casco, contar con seguro obligatorio de responsabilidad civil y tendrán que circular por calzada o carril bici, en este caso limitado a 10 kilómetros por hora. Sin luz diurna habrá que usar chaleco, luces delanteras, traseras y timbre.

Esta ordenanza establece las calles con derecho a zonas residentes (naranja), amplía el número de calles en donde el ciudadano tiene derecho a solicitar la tarjeta de residente por ser limítrofe a zona azul y se establecen las normas del vehículo de movilidad personal.

La nueva norma también regulariza el uso de bicicletas, la utilización de cargas y descargas, uso de retirada por grúa en caso de eventos y abre las puertas a futuras zonas de bajas emisiones.